Explosión en Iztapalapa: Un mes después, la tragedia persiste

Ha pasado un mes desde la tragedia que sacudió a la Ciudad de México. Un camión cargado con 49 mil 500 litros de gas LP explotó en Iztapalapa y dejó una escena infernal que aún no se borra de la memoria: 31 personas murieron y 9 siguen hospitalizadas..

Este 10 de octubre se cumple un mes de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia/RS

¿Cómo fue la explosión en Iztapalapa?

El siniestro ocurrió el pasado 10 de septiembre, cuando una pipa de la empresa Transportadora Silza perdió el control en una curva del Distribuidor Vial La Concordia. Al volcar, una fuga de gas formó una enorme nube blanca que se incendió 31 segundos después.

Expertos de la UNAM aclararon que la tragedia fue resultado de la deflagración del gas disperso, y no de la explosión del tanque.

“De haber explotado, las consecuencias habrían sido aún más catastróficas”, señalaron.

El pasado 10 de septiembre ocurrió una tragedia en Iztapalapa cuando una pipa de gas explotó en el Puente de la Concordia/RS

Las víctimas de la explosión en Iztapalapa

De acuerdo con la Secretaría de Salud capitalina, los heridos presentan quemaduras graves y permanecen bajo tratamiento especializado. Entre las víctimas destaca la historia de Alicia Matías Teodoro, de 49 años, quien murió tras sufrir quemaduras en el 98% del cuerpo al intentar proteger a su nieta, Jaclyn Azulet, de apenas dos años.

La pequeña Jaclyn fue trasladada al Hospital Shriners para Niños en Galveston, Texas, donde ya recibió su primera cirugía de injertos en manos, piernas y cabeza, con resultados favorables, según informó la Fundación Michou y Mau.

Entre las víctimas destaca la historia de la 'abuelita' Alicia Matías Teodoro/RS

Avances en la investigación de la explosión en Iztapalapa

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) mantiene abierta la investigación para esclarecer las causas del siniestro. El dictamen preliminar señala una posible falla en la válvula de la pipa de gas LP, aunque la información ha sido reservada por tres años debido a la indagatoria en curso.

La falta de detalles oficiales ha generado diversas especulaciones entre los ciudadanos. Algunos señalan que el mal estado del pavimento y la falta de mantenimiento en la zona pudieron haber agravado las consecuencias de la explosión. Vecinos coinciden en que, más allá del dictamen técnico, el incidente evidencia una deuda pendiente en seguridad vial y supervisión de vehículos de carga pesada.

Multas millonarias y antecedentes de Grupo Tomza

La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) ha impuesto a Grupo Tomza una multa superior a 160 millones de pesos por irregularidades en la operación de sus unidades. Además, la empresa acumula 32 expedientes administrativos, de los cuales dos ya han derivado en sanciones económicas millonarias.

Grupo Tomza, empresa matriz de Gas Silza, fue sancionada con más de 160 millones de pesos/RS

Nuevas reglas para evitar otra tragedia

A raíz del siniestro, las autoridades locales y federales implementaron nuevas normas de seguridad para el transporte de gas y materiales peligrosos:

Las pipas no podrán cargar más de 40 mil litros .

Solo podrán circular entre las 22:00 y las 05:00 horas .

Deberán contar con gobernadores de velocidad, GPS y verificación digital con código QR.

Con esto, el gobierno busca evitar que una tragedia como la de Iztapalapa vuelva a repetirse.