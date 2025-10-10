¡Echando la casa por la ventana! AICM se luce, con renovación, en instalaciones de cara al Mundial 2026

El inicio de la Copa del Mundo 2026 se acerca, con la inauguración en el Estadio Azteca, y los detalles empiezan afinarse en todos su alrededor, uno de ellos es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) que ha renovado parte de su infraestructura para este evento futbolero.

Es por ello, que se hizo una inversión de 9 millones de dólares para remodelar las instalaciones de la Terminal 1 y Terminal 2, esto para una mejor estética y especialmente en la descarga pluvial para evitar las inundaciones en las pistas y calles de rodaje del lugar.

Acceso del AICM l JAYDEE_TURRU

José Padilla Olmos, director general del AICM resaltó la remodelación en la que asegura estar preparado con lo esencial rumbo al evento de futbol en busca de dejar una buena imagen frente al mundo: “La estética es por la que califica todo mundo, pero vamos más allá.”

“Es un asunto de drenaje, sistemas de cárcamos en las pistas y calles de rodaje, cambiar los drenajes para conectarnos al sistema de la ciudad, Internet que es importante y el sistema eléctrico e hidráulico de los baños. Ampliar la capacidad de los filtros”, resaltó el director.

Padilla Olmos aseguró que ya pasaron la prueba: “Las inundaciones, la última fue hace 20 días y después hemos tenido precipitaciones importantes y no tenemos afectación. Creemos que es por las medidas que tomamos”.

Remodelación en el AICM l JAYDEE_TURRU

Un flujo alto de pasajeros

José Padilla Olmos resaltó la afluencia que estarán llegando al aeropuerto y en la que destacó alrededor de 5 millones de pasajeros quienes estén aterrizando en la Ciudad de México, mismos que estarán repartidos entre el AICM y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

“Estamos pensando que serán 5 millones de pasajeros repartidos en los aeropuertos considerados para el Mundial, el AIFA y nosotros”, resaltó; sin embargo, también resaltó que esperarán después del sorteo que determinará las sedes de entrenamiento y con ello tener fijo el aeropuerto respectivas selecciones.

Trionda l JAYDEE_TURRU

¿Cuantó mide Trionda?

Cabe mencionar, que recientemente se colocó el balón oficial que se disputará en el Mundial 2026; Trionda ya se encuentra en tamaño gigante en AICM con 262 metros cuadrados de superficie, 400 metros cúbicos de volumen, un peso de 4.2 toneladas y rematando con altura de 5.50 metros.



Así ve Trionda en el AICM l GerardoFloresR