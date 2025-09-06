AICM cierra accesos por remodelación: así afecta a los pasajeros de la T1

Desde el viernes 5 de septiembre, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) cerró las puertas 1 y 2 de la Terminal 1 como parte de una serie de obras de remodelación que buscan mejorar la experiencia de los pasajeros. Pero no te preocupes, los vuelos siguen operando con normalidad.

El acceso al edificio será ahora por las puertas 3 a la 10, según detalló el AICM en un comunicado oficial. Esta medida forma parte de una intervención en el área pública conocida como ambulatorio, donde se harán adecuaciones clave.

Las puertas 1 y 2 están en remodelación hasta nuevo aviso / Especial

¿Qué están haciendo exactamente?

“El Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México (AIBI) informa que por obras de remodelación de la Terminal 1, a partir de este viernes 5 de septiembre fueron cerradas las puertas de acceso número 1 y 2 de este edificio, para la intervención de esa zona”.

Los trabajos incluirán:

Cambio de pisos, plafones y luminarias

Instalación de nuevo mobiliario

Remodelación de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias

Aplicación de pintura y adecuaciones generales

Todo esto sin afectar aterrizajes ni despegues, por lo que tu vuelo no está en riesgo, pero sí conviene que llegues con tiempo y entres por las puertas habilitadas.

Los cambios son como parte del mejoramiento del AICM / Especial

Remodelación va en serio

No es la única obra en proceso. El pasado 27 de agosto, también comenzó la renovación del módulo V de la T1, que incluye las posiciones de embarque 25 a la 28, utilizadas tanto para vuelos nacionales como internacionales.

“Estos trabajos forman parte de la remodelación integral del aeropuerto puesta en marcha por la Secretaría de Marina, a través de Grupo Aeroportuario Marina, y que forma parte del compromiso número 87 del gobierno de la Presidenta de México”.

Los trabajos comenzaron desde el pasado 27 de agosto en otras áreas / Redes Sociales

Finalmente, el aeropuerto pidió comprensión: “El AIBI lamenta los inconvenientes que estas obras puedan ocasionar. Son obras necesarias para brindar servicios con altos niveles de seguridad y calidad a las personas usuarias de este Aeropuerto”.

Así que ya sabes: tu vuelo no se cancela, pero sí cambia tu acceso. Llega temprano y por la puerta correcta.