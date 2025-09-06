“Serán derribados”: Trump amenaza a Venezuela tras incidente con cazas F-16

El presidente Donald Trump volvió a prender fuego al tablero internacional al lanzar una advertencia directa contra el gobierno de Venezuela. La amenaza surgió tras un tenso episodio en el que dos aviones F-16 venezolanos sobrevolaron un buque estadounidense en misión antidrogas en el mar Caribe.

“Si nos ponen en una situación peligrosa, serán derribados”, declaró el mandatario desde la Oficina Oval. Horas antes, el Pentágono había confirmado que los cazas venezolanos se acercaron peligrosamente al destructor USS Jason Dunham, lo que activó las alertas del Departamento de Defensa.

Y para dejar claro que no es fan de las advertencias al aire, el mandatario republicano autorizó el despliegue de diez cazas F-35 en una base aérea de Puerto Rico. Según CBS News, estos aviones tienen la misión oficial de reforzar la operación contra el narcotráfico, aunque el momento no parece mera coincidencia.

Los buques reportaron sobrevuelo de aviones cazas F-16 / Especial

“Estarían en problemas”

Cuando fue cuestionado sobre qué haría si Venezuela insiste en sobrevolar buques estadounidenses, Trump fue directo: "Estarían en problemas", sentenció.

Y por si no quedaba claro, le lanzó la pelota al secretario de Defensa —que ahora, por decreto presidencial, se llama Secretario de Guerra— Pete Hegseth: “Si vuelan en una posición peligrosa, pueden tomar las decisiones que crean adecuadas”, le dijo. El mensaje: si hay provocación, no se quedarán con los brazos cruzados.

Las acciones de Venezuela, EU las ven como una amenaza para comenzar una guerra / Redes Sociales

¿Quién es el enemigo?

La tensión entre Venezuela y Estados Unidos no es nueva, pero este episodio sube el tono en medio de una narrativa cada vez más militarizada. El gobierno de Trump vincula a Nicolás Maduro con la organización criminal Tren de Aragua, grupo señalado por múltiples crímenes transnacionales.

De hecho, el reciente ataque de fuerzas estadounidenses a una lancha en aguas del Caribe —en el que murieron once supuestos miembros del Tren de Aragua— fue solo el inicio de lo que parece ser una nueva etapa en la estrategia antidrogas de Washington. La advertencia es clara: si hay más sobrevuelos, habrá más aviones… y quizá misiles.

Trump justifica acciones militares en el Caribe por combatir al narco / Redes Sociales