Zoë Kravitz: la actriz que fue vista de la mano con Harry Styles en Nueva York

El mundo del entretenimiento se sorprendió tras la difusión de imágenes en las que la actriz Zoë Kravitz y el cantante británico Harry Styles aparecen tomados de la mano en Brooklyn, Nueva York. La escena desató rumores sobre una posible relación entre ambas celebridades, quienes han sido vistos juntos en distintas ocasiones durante las últimas semanas.

Zoë Kravitz y Harry Styles juntos/Redes sociales

¿Quién es Zoë Kravitz?

Zoë Isabella Kravitz nació el 1 de diciembre de 1988 en Los Ángeles, California. Es hija del músico Lenny Kravitz y la actriz Lisa Bonet, pero ha forjado una carrera independiente como actriz, directora, cantante y modelo.

Su debut cinematográfico fue en No Reservations (2007) y saltó a la fama con X-Men: First Class (2011). Desde entonces ha participado en producciones como Mad Max: Fury Road (2015), Fantastic Beasts (2016) y The Batman (2022), donde interpretó a Catwoman. Además, lidera la banda Lolawolf y ha sido imagen de reconocidas marcas de moda y belleza.

Zoë Isabella Kravitz es hija del músico Lenny Kravitz/IG: zoeisabellakravitz

El paseo en Brooklyn que desató rumores

El pasado 3 de septiembre de 2025, Zoë Kravitz y Harry Styles fueron fotografiados caminando de la mano en Williamsburg, Brooklyn. De acuerdo con medios internacionales como People y Page Six, ambos lucían relajados y sonrientes, lo que provocó una ola de comentarios en redes sociales, donde muchos fans celebraron la posibilidad de una nueva pareja en el mundo del espectáculo.

¿Amigos o algo más?

Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado o negado una relación sentimental. Sin embargo, fuentes cercanas citadas por Page Six aseguran que la conexión entre Kravitz y Styles va más allá de la amistad. No es la primera vez que se les ve juntos, pues previamente coincidieron en Londres y Roma.

Ninguno de los dos ha confirmado o negado una relación sentimental/Redes sociales