Preocupa la salud de Anel Noreña: sufrió un conato de infarto y sigue sin operarse

Anel Noreña, actriz mexicana y exesposa de José José, vivió un momento crítico de salud que obligó a su hospitalización inmediata. De acuerdo con las reporteras Linet Puente y Rosario Murrieta, del programa Ventaneando, la también exmodelo de 80 años sufrió un conato de infarto cerebral, por lo que tuvo que recibir atención médica de urgencia.

Según relataron, Anel comenzó a sentirse mal justo cuando pasaba cerca de un hospital, lo que permitió su ingreso inmediato. “Efectivamente sufrió como un conato de infarto cerebral, por fortuna cuando se empezó a sentir mal, iba pasando por un hospital. Ingresó rápidamente para que la atendieran en urgencias y no pasó a mayores”, compartieron en el programa.

La actriz fue la primera esposa de José José y su heredera única / FB: @anelnorenamx

Ya está en casa, pero con cuidados

Tras permanecer en observación, Anel fue dada de alta y se encuentra estable, de acuerdo con el reporte del mismo programa. “Acaba de regresar a su casa, sí recibió atención médica, por supuesto, y en unos días más estará de vuelta ya trabajando”, mencionaron las colaboradoras de Ventaneando.

A pesar del susto, la también conductora estaría recuperándose con buen ánimo, aunque su estado de salud sigue siendo vigilado de cerca.

Anel ya se recupera tras una alarma sobre su estado de salud / FB: @anelnorenamx

Problemas de salud arrastrados desde hace años

No es la primera vez que Anel enfrenta una crisis médica. En julio de 2024, una fuente de TVyNotas reveló que la también escritora arrastra problemas cardiovasculares relacionados con su edad y sobrepeso: “Desde hace años, Anel tiene problemas cardiovasculares. Por su edad y el sobrepeso tiene triglicéridos y colesterol altos que le han obstruido varias arterias”.

La misma fuente aseguró que la operación para destapar sus arterias ha sido pospuesta, algo que representa un riesgo: “Anel Noreña tendría que operarse desde hace rato para que le destapen las arterias. Es urgente que le destapen las placas de grasa que tiene y que no permite que tengan una buena circulación. No lo ha hecho y eso pone en peligro su vida. Está propensa a que le dé un infarto fulminante de consecuencias fatales", declaró.

Los problemas de salud de Anel ya los viene arrastrando desde hace unos años / FB: @anelnorenamx

A pesar del diagnóstico y los riesgos, Anel sigue activa profesionalmente. Recordemos que aún participa en diversos proyectos, como lo hacía con sus cápsulas de salud y belleza llamadas 40 y 80, que transmitía en el programa Hoy de Televisa. Por ahora, su entorno pide respeto y atención, mientras continúa su recuperación y se evalúa si finalmente accederá a la operación que su cuerpo necesita.