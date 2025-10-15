Lista de municipios del Edomex donde el pasaje costará $11.00 pesos

A partir del 15 de octubre de 2025, la tarifa mínima del transporte público en el Estado de México se incrementará de $12 a $14 pesos por los primeros cinco kilómetros recorridos, según lo publicado en la Gaceta de Gobierno estatal. La medida impactará principalmente a los usuarios del transporte colectivo, aunque en 27 municipios del sur del estado se mantendrá una tarifa especial de $11 pesos bajo la modalidad mixta.

El ajuste representa un aumento del 17 % con respecto a la tarifa anterior y, de acuerdo con las autoridades, busca “garantizar la modernización y viabilidad de la prestación del servicio, en condiciones de seguridad, eficiencia, calidad y sustentabilidad”. Además, se estableció que por cada kilómetro adicional se cobrará $0.25 pesos, con posibilidad de redondeo a 50 centavos para facilitar el cobro.

En los municipios rurales donde se aplicará la tarifa mixta, el pasaje será de $11 pesos por los primeros 10 kilómetros, y también se cobrará $0.25 por kilómetro adicional. Entre las localidades con este esquema se encuentran Valle de Bravo, Ixtapan de la Sal, Malinalco, Tenancingo, Villa Guerrero, Zacualpan, Tejupilco, Luvianos, Amatepec, Ocuilan, Temascaltepec y Tlatlaya, entre otros.

El subsecretario de Movilidad del Edomex explicó que “la tarifa se mantiene sin cambios desde 2017. Actualmente, se está evaluando una actualización que sea justa para usuarios y concesionarios”.

Municipios con tarifa diferenciada y reacciones ciudadanas

El documento oficial detalla que el ajuste pretende equilibrar los costos operativos de los concesionarios, quienes no habían recibido una actualización tarifaria en ocho años. Sin embargo, diversos colectivos ciudadanos calificaron el incremento como un “golpe al bolsillo”, al considerar que el servicio no ha mostrado mejoras tangibles en seguridad ni en calidad.

El aumento aplicará únicamente en unidades del transporte público colectivo y mixto, mientras que los servicios del Mexibús, Mexicable, transporte federal y rutas concesionadas en la Ciudad de México mantendrán sus costos actuales.

Además, las autoridades establecieron que niños menores de cinco años y adultos mayores con credencial del INAPAM seguirán pagando $12 pesos, al quedar exentos del incremento. Los concesionarios, por su parte, deberán cumplir con nuevas disposiciones, como mantener las unidades limpias, contar con seguro vigente, instalar cámaras de videovigilancia y capacitar a los operadores.

También se instruyó que todas las unidades deberán exhibir la pirámide tarifaria de manera visible, ya sea en formato físico, holograma o código QR, para evitar abusos y garantizar la transparencia hacia los usuarios.

