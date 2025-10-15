Netflix convertirá los podcast de Spotify en series

Netflix y Spotify han cerrado un acuerdo histórico que permitirá que los podcast se conviertan en una especie de serie con capítulos que no solo podrás escuchar, sino también ver.
En tiempos recientes, los podcasts han ganado enorme popularidad entre el público de todo el mundo, abordando temas diversos que van desde deportes, música, espectáculos, política, estilo de vida, terror, hasta historias de crimen.
Podcast en formato video: la apuesta de Netflix para 2026
Ante esta tendencia creciente, Netflix anunció una alianza con Spotify y The Ringer, que permitirá a partir de enero de 2026 ofrecer en su plataforma de streaming varios de los podcasts más escuchados a nivel mundial, pero ahora en un formato de video.
En un inicio —y solo para el público de Estados Unidos—, se ofrecerán 16 podcasts en video a través de Netflix. Entre los más destacados están:
- The Rewatchables
- The Big Picture
- The Dave Chang Show
- Recipe Club
- Dissect
También se incluirán títulos deportivos como:
- The Bill Simmons Podcast
- The Zach Lowe Show
- The Mismatch
- The Ringer F1 Show
- The Ringer Fantasy Football Show
Y para los fans del crimen real:
- Conspiracy Theories
- Serial Killers
¿Qué pasará con YouTube y Spotify?
Las versiones en video de estos podcasts seguirán disponibles en Spotify y, probablemente, en menor medida en YouTube, que hasta ahora era la principal plataforma para este tipo de contenido visual.
¿Cuándo llegará a Latinoamérica?
Por ahora, esta unión entre Netflix y Spotify aplicará únicamente para el mercado estadounidense, pero se espera que eventualmente se expanda a Europa y Latinoamérica. En países como México, donde hay podcasts exitosos y con gran base de fans, la posibilidad de verlos en Netflix resultaría muy atractiva para el público.
Puntos clave de la alianza
- Netflix incluirá títulos de Spotify Studios y The Ringer que cubren deportes, cultura, crímenes reales, estilo de vida y más.
- Destacan nombres como The Bill Simmons Podcast, The Rewatchables, Zach Lowe Show y Conspiracy Theories.
- Las versiones en video estarán disponibles en Netflix (además de Spotify); las de YouTube podrían reducirse.
- Esta alianza le da a los creadores de Spotify un mayor alcance y a Netflix contenido más barato de producir en comparación con las series con guión.