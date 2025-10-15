Karol G en Victoria’s Secret Fashion Show 2025: Fecha, hora y por dónde ver

Karol G se integra al elenco musical del Victoria’s Secret Fashion Show 2025, considerado uno de los eventos más importantes en la industria de la moda y el entretenimiento. La artista latinoamericana compartirá escenario con reconocidos artistas como Missy Elliott, Madison Beer y el grupo de K-pop TWICE, quienes también participarán con presentaciones en vivo.

El desfile, que este año se realiza en Nueva York, busca combinar moda, música y tecnología para ofrecer una experiencia innovadora y moderna a los espectadores. Esta edición destaca por su diversidad e inclusión, acercando la pasarela a nuevas audiencias de manera global.

Karol G se integra al elenco musical del Victoria’s Secret Fashion Show 2025. / X

Cómo y dónde ver el desfile en vivo desde México

El Victoria’s Secret Fashion Show 2025 se transmitirá en vivo el miércoles 15 de octubre a las 7:00 p.m. ET (6:00 p.m. en horario de Ciudad de México). La cobertura incluye la presentación de los artistas, así como la alfombra rosa, que comenzará media hora antes, a las 6:30 p.m. ET.

La artista latinoamericana compartirá escenario con reconocidos artistas como Missy Elliott, Madison Beer . / IG

Para seguir el desfile en tiempo real, los espectadores pueden acceder a las siguientes plataformas:

Amazon Prime Video y Amazon Live , disponibles en la sección de “Live TV” o en la página principal de Prime Video.

y , disponibles en la sección de “Live TV” o en la página principal de Prime Video. YouTube , Instagram y TikTok oficiales de Victoria’s Secret, que ofrecerán transmisión gratuita y acceso global. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Victoria's Secret (@victoriassecret)



Además, quienes no puedan conectarse en el horario del evento, podrán ver la transmisión completa bajo demanda posteriormente en Prime Video, garantizando que todos los fans tengan la oportunidad de disfrutar del espectáculo.

El desfile de Victoria’s Secret no solo es un referente en moda, sino también un evento mediático que combina tendencias musicales y visuales. La inclusión de Karol G en esta edición marca un momento importante para la representación de artistas latinos en escenarios internacionales de gran impacto.

Esta edición destaca por su diversidad e inclusión, acercando la pasarela a nuevas audiencias de manera global. / AP