VIDEO: Doctora del IMSS agrede a madre que exigía atención para su hijo en Playa del Carmen

Lo que debía ser atención médica urgente para un niño de seis años se convirtió en un verdadero calvario. Pasada la medianoche del domingo, Jesús llegó al Hospital General No.18 del IMSS en Playa del Carmen con piedras en el tracto urinario, sintiendo intensos dolores.

Durante 36 horas, su familia pidió atención sin éxito. La doctora a cargo negó recibir al menor, a pesar de que el área no estaba saturada, y mantuvo una actitud grosera frente al llanto y el malestar del niño.

El video se volvió viral en redes sociales desatando comentarios de usuarios. / Captura de pantalla

Grabación y enfrentamiento

Desesperado, el abuelo tocó la puerta de un consultorio contiguo y comenzó a grabar cómo la doctora seguía sin atender al niño durante dos horas.

Según los familiares, al sentirse grabada, la doctora intentó arrebatarle el teléfono al abuelo. La hija del hombre la repelió, y la doctora cayó al suelo.

La doctora respondió de forma agresiva. / Captura de pantalla

Investigación y atención médica

El IMSS emitió un comunicado en el que condena “cualquier conducta que implique agresión y atente contra la dignidad de los derechohabientes o del personal institucional”.

La institución confirmó que abrió una investigación administrativa para deslindar responsabilidades y, en caso necesario, aplicar sanciones según el Reglamento de Trabajo y el Código de Ética del IMSS.

Comunicado del IMSS

Asimismo, precisó que el niño “recibe atención médica en el área de Urgencias de Pediatría, bajo vigilancia del personal especializado”.