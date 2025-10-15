Estudiante muere en la Secundaria Técnica 70 de Iztapalapa: autoridades investigan causas

El miércoles 15 de octubre de 2025, un estudiante identificado como Diego Omar, de 14 años, perdió la vida dentro de la Secundaria Técnica 70 “Esteban Baca Calderón”, ubicada en la colonia Santa Martha Acatitla, alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación. / La Prensa

De acuerdo con los reportes, el menor se desmayó mientras se encontraba en clase, por lo que docentes y personal de emergencias acudieron de inmediato; sin embargo, los paramédicos confirmaron su fallecimiento en el lugar.

Investigación sobre la causa del deceso

Las autoridades indicaron que la muerte del joven podría estar relacionada con una cardiopatía, por lo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos. Peritos forenses realizaron diligencias en el sitio y se prevé la práctica de la necropsia correspondiente.

Peritos forenses realizaron diligencias en el sitio y se prevé la práctica de la necropsia correspondiente./ Captura de pantalla

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública y la dirección de la escuela aseguraron que colaborarán con las autoridades y brindarán apoyo psicológico a los estudiantes y docentes afectados por el trágico suceso.

¿Qué es una cardiopatía?

Una cardiopatía es un término médico que hace referencia a cualquier enfermedad o alteración del corazón que afecta su funcionamiento normal. Estas condiciones pueden ser congénitas —presentes desde el nacimiento— o adquiridas a lo largo de la vida. Entre las más comunes se encuentran arritmias, insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica y defectos estructurales del corazón.

Las cardiopatías pueden presentar síntomas como dolor en el pecho, dificultad para respirar, fatiga, desmayos o palpitaciones. En algunos casos, estas enfermedades no muestran signos evidentes hasta que ocurre un evento crítico, como lo sucedido con el estudiante en Iztapalapa.

Una cardiopatía es un término médico que hace referencia a cualquier enfermedad o alteración del corazón. / Pixabay

El reconocimiento temprano y el seguimiento médico adecuado son fundamentales para prevenir complicaciones graves y garantizar la seguridad de quienes padecen estas afecciones.