Estados Unidos multará con 5 mil dólares a quienes crucen la frontera ilegalmente

El gobierno de Estados Unidos decidió endurecer sus políticas migratorias con una nueva medida que ya genera polémica: a partir de este mes, toda persona mayor de 14 años que sea detenida al intentar ingresar ilegalmente al país deberá pagar una multa de hasta 5 mil dólares.

La disposición, anunciada por la Embajada de Estados Unidos en México, forma parte de una estrategia más amplia para disuadir los cruces irregulares en la frontera sur. Esta nueva sanción se suma a un paquete de acciones impulsadas por la administración de Donald Trump, que busca frenar el flujo migratorio con consecuencias más severas tanto económicas como penales.

Desde la Embajada americana se confirmó la multa a quien cruce ilegalmente.

La multa se aplicará al momento del arresto

De acuerdo con el anuncio oficial, la multa se aplicará en el momento en que la persona sea detenida por autoridades migratorias estadounidenses, y el monto base puede aumentar si así lo decide el Departamento de Seguridad Nacional. Además de la sanción económica, quienes crucen sin documentos enfrentarán procesos judiciales, deportación inmediata y la prohibición de reingresar a territorio estadounidense durante varios años.

David Arizmendi, vocero de la embajada, fue contundente al señalar: “¡Respeta la ley! Si cruzas ilegalmente a Estados Unidos, enfrentarás graves consecuencias”, como parte de la campaña informativa lanzada bajo el hashtag #NiLoIntentes.

La frontera entre México y Estados Unidos es la más transitada del mundo.

Penas de prisión para reincidentes

La multa no es la única consecuencia. La embajada recordó que quienes intenten reingresar a Estados Unidos tras haber sido deportados pueden ser procesados penalmente y enfrentar penas de prisión de hasta 20 años dependiendo de su historial.

El reingreso simple puede castigarse con hasta 2 años de cárcel.

puede castigarse con hasta de cárcel. Si el migrante fue deportado tras cometer un delito grave , la pena puede ser de hasta 10 años .

, la pena puede ser de hasta . Y si hubo violencia o reincidencia, la sentencia puede alcanzar los 20 años.

Estas medidas buscan enviar un mensaje disuasorio a las personas que planean cruzar de forma irregular, sobre todo en un contexto en el que las detenciones en la frontera han disminuido pero el gobierno estadounidense mantiene su política de cero tolerancia.

Campaña informativa en consulados

La estrategia de Washington no se limita a la frontera. Los consulados estadounidenses en México están reforzando la difusión de esta política mediante campañas informativas y materiales en español dirigidos a comunidades migrantes. La intención, según el Departamento de Seguridad Nacional, es “advertir con antelación sobre los riesgos y consecuencias legales del cruce ilegal”.

Además, autoridades migratorias insisten en que la nueva sanción no discrimina por nacionalidad y se aplicará a todas las personas sin excepción que sean detenidas intentando ingresar al país de manera irregular.

Policía de Estados Unidos mantiene vigilancia para evitar cruces ilegales.

Mensaje político y disuasorio

La imposición de multas económicas busca no solo frenar el flujo migratorio, sino también enviar un mensaje político tanto al interior como al exterior de Estados Unidos. El gobierno de Trump ha endurecido su postura en la frontera, apostando por una estrategia que combine castigos financieros, procesos judiciales más rápidos y deportaciones aceleradas.

A pesar de la baja reciente en los cruces ilegales, la administración republicana considera que la amenaza de sanciones severas sigue siendo necesaria para mantener el control fronterizo y disuadir a los migrantes de arriesgar sus vidas en travesías peligrosas.

Esta medida aplica para mexicanos y todos los extranjeros que buscan ingresar a EE.UU.

Críticas de organizaciones humanitarias

Diversas organizaciones pro migrantes calificaron la medida como una acción “inhumana y desproporcionada”, argumentando que criminaliza la migración y afecta principalmente a personas en situación de vulnerabilidad. También advirtieron que el cobro de multas tan elevadas podría derivar en abusos o en mayores riesgos para quienes deciden emprender el viaje.

Sin embargo, Estados Unidos ha dejado claro que no planea dar marcha atrás y que el objetivo central es desalentar cualquier intento de cruce ilegal con sanciones ejemplares.