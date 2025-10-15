Ariana Grande y Cynthia Erivo eligen a Las Perdidas como anfitrionas de la fiesta oficial de 'Wicked' en México

La magia de Wicked aterriza en México con un toque muy especial: Ariana Grande y Cynthia Erivo han elegido a Wendy Guevara, Paola Suárez y Karina Torres, conocidas como Las Perdidas, para ser las anfitrionas de la fiesta oficial de disfraces de la película.

En un video compartido por Universal Pictures México, las estrellas de Hollywood agradecieron a Las Perdidas por su energía y entusiasmo, invitándolas a organizar el evento que se llevará a cabo el próximo 30 de octubre en Ciudad de México.

Ariana Grande y Cynthia Erivo. / Universal Pictures México

En el clip, Ariana Grande, quien interpreta a Glinda, les dice:

“Escuchamos que podrían estar un poco perdidas en algún lugar de Oz […] Chicas, realmente necesitamos su ayuda”.

Por su parte, Cynthia Erivo, que da vida a Elphaba, agregó:

“Todos aquí nos hablaron de ustedes y su fabulosa energía mágica. Estamos organizando la fiesta de Halloween más mágica en México”.

Ahora, Wendy, Paola y Karina deberán ponerse “Lobas” y usar “2, 3, trucos” para cumplir con la misión que les dieron las estrellas de Hollywood. Incluso recrearon el momento viral de Guevara y Suárez de 2017, diciendo:

“Wendy, Paola y Karina: Gracias por ayudarnos, realmente esperamos que esta vez no estén perdidas, perdidas, perdidas, perdidas…”, obvio, en inglés.

Las perdidas se volvieron virales después de compartir un video en 2017. / RS

¿Quiénes son Las Perdidas?

Originarias de León, Guanajuato, Wendy y Paola se hicieron virales en 2017 con su icónico video esperando a unos "viejos" en un cerro. Con el tiempo, Karina Torres se unió al grupo, formando el trío que hoy en día es conocido por su humor irreverente y su presencia en redes sociales, televisión y campañas publicitarias.

Las Perdidas. / @soywendyguevaraoficial

¿Qué esperar de la fiesta?

Aunque los detalles específicos del evento aún son un misterio, se espera una noche llena de magia, disfraces creativos y, por supuesto, la inconfundible energía de Las Perdidas. Con la bendición de Ariana y Cynthia, esta fiesta promete ser una de las más memorables del año.

El estreno de la segunda parte de 'Wicked' se estrena noviembre de 2025. / Universal Pictures México