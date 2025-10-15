¿Concierto de 31 minutos en CDMX? Aquí todos los detalles

El universo del noticiero más divertido se revive en México: música en vivo, títeres y nostalgia

¿Concierto de 31 minutos en CDMX? Aquí todos los detalles
Tulio Triviño y compañía regresan a los escenarios para revivir los éxitos que marcaron a toda una generación | IG: @31__fans
Laura Reyes Medrano
15 de Octubre de 2025

Si creciste viendo 31 Minutos, prepárate para cantar a todo pulmón. El próximo 30 de noviembre, la Ciudad de México recibirá un concierto tributo dedicado al icónico programa chileno, donde la música, los títeres y la nostalgia se unirán para crear una experiencia única.

El tributo a 31 Minutos promete música en vivo, humor y una buena dosis de nostalgia. / IG:@31__fans
El tributo a 31 Minutos promete música en vivo, humor y una buena dosis de nostalgia. / IG:@31__fans

El evento se llevará a cabo en La Maraka, ubicada en Mitla 410, colonia Narvarte Poniente, con acceso desde las 12:00 horas. La agrupación 31 Fans será la encargada de interpretar los temas más emblemáticos del show.

 

Boletos y precios

Los precios son más cargos por servicio: 

  • Vip: $600 MXN 

  • Preferente: $450 MXN 

  • Venta general: $350 MXN

El universo de 31 Minutos llega a la Ciudad de México con un show para chicos y grandes. / IG: @31__fans
El universo de 31 Minutos llega a la Ciudad de México con un show para chicos y grandes. / IG: @31__fans

Los boletos ya están disponibles en arema.mx o en puntos oficiales: 

  • Teatro Silvia Pinal: Versalles 27, colonia Juárez, Cuauhtémoc, CDMX
  • Gran Recinto, Satélite: Benito Juárez 1905, Las Margaritas, Tlalnepantla, Edomex

Se espera alta demanda, especialmente entre quienes crecieron con Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y Juanín Juan Harry.

El show será el 30 de noviembre. / IG: @31__fans
El show será el 30 de noviembre. / IG: @31__fans

Una experiencia para fans de todas las edades

Este tributo combina música en vivo, títeres y una buena dosis de humor. Además de revivir clásicos, promete un ambiente familiar y divertido para quienes quieran regresar a su infancia… o presentarle 31 Minutos a nuevas generaciones.

Un tributo que promete risas, música y recuerdos para los fans del noticiero más divertido. / IG: @31__fans
Un tributo que promete risas, música y recuerdos para los fans del noticiero más divertido. / IG: @31__fans

TE PUEDE INTERESAR

Ariana Grande y Cynthia Erivo eligen a Las Perdidas como anfitrionas de la fiesta oficial de 'Wicked' en México

Contra | 15/10/2025

Ariana Grande y Cynthia Erivo eligen a Las Perdidas como anfitrionas de la fiesta oficial de 'Wicked' en México
Un reporte periodístico señala que legisladores de todos los partidos están involucrados.

Contra | 15/10/2025

EU revoca visas a más de 50 políticos mexicanos por presuntos nexos con el narco
Los abogados del compositor aseguran que su cliente ha cumplido con todas sus obligaciones como padre.

Contra | 15/10/2025

Nodal tramita nacionalidad mexicana para su hija: “Es un honor transmitirle sus raíces”
Te recomendamos
Ariana Grande y Cynthia Erivo eligen a Las Perdidas como anfitrionas de la fiesta oficial de 'Wicked' en México
Ciudad de México

LO ÚLTIMO

 