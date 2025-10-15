¿Concierto de 31 minutos en CDMX? Aquí todos los detalles

Si creciste viendo 31 Minutos, prepárate para cantar a todo pulmón. El próximo 30 de noviembre, la Ciudad de México recibirá un concierto tributo dedicado al icónico programa chileno, donde la música, los títeres y la nostalgia se unirán para crear una experiencia única.
El evento se llevará a cabo en La Maraka, ubicada en Mitla 410, colonia Narvarte Poniente, con acceso desde las 12:00 horas. La agrupación 31 Fans será la encargada de interpretar los temas más emblemáticos del show.
Boletos y precios
Los precios son más cargos por servicio:
Vip: $600 MXN
Preferente: $450 MXN
Venta general: $350 MXN
Los boletos ya están disponibles en arema.mx o en puntos oficiales:
- Teatro Silvia Pinal: Versalles 27, colonia Juárez, Cuauhtémoc, CDMX
- Gran Recinto, Satélite: Benito Juárez 1905, Las Margaritas, Tlalnepantla, Edomex
Se espera alta demanda, especialmente entre quienes crecieron con Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y Juanín Juan Harry.
Una experiencia para fans de todas las edades
Este tributo combina música en vivo, títeres y una buena dosis de humor. Además de revivir clásicos, promete un ambiente familiar y divertido para quienes quieran regresar a su infancia… o presentarle 31 Minutos a nuevas generaciones.