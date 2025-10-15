Feria del Aguacate 2025: fecha, lugar y lo que no te puedes perder

Este 18 y 19 de octubre, el municipio de San Juan Tepecoculco, Estado de México será el epicentro de la Feria del Aguacate 2025, un evento que celebra la riqueza agrícola, cultural y gastronómica del fruto más querido de México.

Más que una feria: es un punto de encuentro donde productores, artistas y visitantes se reúnen para compartir lo mejor del campo mexiquense.

San Juan Tepecoculco se llenará de sabor, música y tradición este 18 y 19 de octubre. / Ayuntamiento de Atlautla de Victoria 2025-2027

¿Qué habrá en esta edición?

Concierto de regional mexicano : el 18 de octubre se presentará Banda Dinastía Real , quienes harán vibrar al público con éxitos tradicionales.

Actividades culturales : danza folclórica, presentaciones de conjuntos norteños, exposiciones de arte y pintura, y más.

Artesanías y muestras locales: puestos con productos artesanales de la Región Volcanes para conocer y apoyar lo hecho en casa.

Primera Muestra Gastronómica Regenerativa de Aguacate : chefs y productores ofrecerán recetas con aguacate — tacos, cremas, guisos, salsas — para degustar lo mejor del fruto verde.

Ponencias y stands informativos: charlas para productores, espacios educativos y colaboraciones con universidades.

Lo que debes saber

Fechas : 18 y 19 de octubre de 2025

Lugar: San Juan Tepecoculco, Estado de México

