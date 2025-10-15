Feria del Aguacate 2025: fecha, lugar y lo que no te puedes perder

La Feria del Aguacate regresa con música, gastronomía, cultura y muchas actividades

La Feria del Aguacate 2025 celebra uno de los frutos más emblemáticos de México | iStock
Laura Reyes Medrano
15 de Octubre de 2025

Este 18 y 19 de octubre, el municipio de San Juan Tepecoculco, Estado de México será el epicentro de la Feria del Aguacate 2025, un evento que celebra la riqueza agrícola, cultural y gastronómica del fruto más querido de México. 

Más que una feria: es un punto de encuentro donde productores, artistas y visitantes se reúnen para compartir lo mejor del campo mexiquense. 

San Juan Tepecoculco se llenará de sabor, música y tradición este 18 y 19 de octubre. / Ayuntamiento de Atlautla de Victoria 2025-2027
¿Qué habrá en esta edición?

  • Concierto de regional mexicano: el 18 de octubre se presentará Banda Dinastía Real, quienes harán vibrar al público con éxitos tradicionales. 

  • Actividades culturales: danza folclórica, presentaciones de conjuntos norteños, exposiciones de arte y pintura, y más. 

  • Artesanías y muestras locales: puestos con productos artesanales de la Región Volcanes para conocer y apoyar lo hecho en casa. 

El evento busca impulsar la producción local y promover el consumo responsable. / Ayuntamiento de Atlautla de Victoria 2025-2027
  • Primera Muestra Gastronómica Regenerativa de Aguacate: chefs y productores ofrecerán recetas con aguacate — tacos, cremas, guisos, salsas — para degustar lo mejor del fruto verde.

  • Ponencias y stands informativos: charlas para productores, espacios educativos y colaboraciones con universidades. 

La feria promete ser una experiencia llena de cultura, tradición y mucho sabor. / Ayuntamiento de Atlautla de Victoria 2025-2027
Lo que debes saber

  • Fechas: 18 y 19 de octubre de 2025 

  • Lugar: San Juan Tepecoculco, Estado de México

Ideal para disfrutar en familia, apoyar el campo y probar delicias hechas en México. / Ayuntamiento de Atlautla de Victoria 2025-2027
