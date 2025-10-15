Feria del Aguacate 2025: fecha, lugar y lo que no te puedes perder

Este 18 y 19 de octubre, el municipio de San Juan Tepecoculco, Estado de México será el epicentro de la Feria del Aguacate 2025, un evento que celebra la riqueza agrícola, cultural y gastronómica del fruto más querido de México.
Más que una feria: es un punto de encuentro donde productores, artistas y visitantes se reúnen para compartir lo mejor del campo mexiquense.
¿Qué habrá en esta edición?
Concierto de regional mexicano: el 18 de octubre se presentará Banda Dinastía Real, quienes harán vibrar al público con éxitos tradicionales.
Actividades culturales: danza folclórica, presentaciones de conjuntos norteños, exposiciones de arte y pintura, y más.
Artesanías y muestras locales: puestos con productos artesanales de la Región Volcanes para conocer y apoyar lo hecho en casa.
Primera Muestra Gastronómica Regenerativa de Aguacate: chefs y productores ofrecerán recetas con aguacate — tacos, cremas, guisos, salsas — para degustar lo mejor del fruto verde.
Ponencias y stands informativos: charlas para productores, espacios educativos y colaboraciones con universidades.
Lo que debes saber
Fechas: 18 y 19 de octubre de 2025
Lugar: San Juan Tepecoculco, Estado de México