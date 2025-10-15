Vales Mercomuna CDMX: cómo obtener $1,000 pesos mensuales en octubre

El programa Vales Mercomuna 2025 de la Ciudad de México sigue en pie y con registro abierto hasta el 31 de octubre, así que si tú o alguien que conoces necesita un respiro económico, todavía están a tiempo de unirse.

Este programa, impulsado por el Gobierno de la CDMX, entrega vales de despensa físicos por mil pesos al mes a familias en situación vulnerable. La idea es impulsar la economía local, ya que esos vales solo pueden canjearse en tiendas de barrio, mercados públicos y pequeños comercios.

Y lo mejor: no hay que registrarse en internet, hacer filas ni andar preguntando. Aquí todo llega “Casa x Casa”.

Los vales de despensa son para familias en situación vulnerable / Redes Sociales

No te preocupes, ellos van a ti

A diferencia de otros programas sociales, la inscripción a Mercomuna se realiza mediante visitas domiciliarias. Personal acreditado de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana (SAPCI) acude directamente a los hogares de los posibles beneficiarios.

Durante la visita, los brigadistas —que deben estar identificados oficialmente— verifican la información y recaban los documentos necesarios. Así de simple.

Con visitas domiciliarias es como puedes inscribirte al programa social / Redes Sociales

¿Quién puede entrar al programa?

Los requisitos para integrarse a Mercomuna son:

Ser residente legal de la CDMX

Tener entre 19 y 56 años

Contar con INE vigente con domicilio en la capital

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

En algunos casos, estar inscrito en otros programas sociales de apoyo alimentario o bienestar

Si cumples con todo, puedes ser seleccionado para recibir los vales de mil pesos cada mes.

Los vales se pueden canjear en mercados o tiendas de la colonia / Redes Sociales

¿Cómo saber cuándo van a tu colonia?

Las autoridades recomiendan seguir las redes sociales oficiales de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana (SAPCI) y del Gobierno de la Ciudad de México, donde se publican las colonias, fechas y zonas donde se realizarán las visitas domiciliarias. ¡Mantente pendiente!