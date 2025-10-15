Vales Mercomuna CDMX: cómo obtener $1,000 pesos mensuales en octubre

El programa Vales Mercomuna 2025 de la Ciudad de México sigue en pie y con registro abierto hasta el 31 de octubre, así que si tú o alguien que conoces necesita un respiro económico, todavía están a tiempo de unirse.
Este programa, impulsado por el Gobierno de la CDMX, entrega vales de despensa físicos por mil pesos al mes a familias en situación vulnerable. La idea es impulsar la economía local, ya que esos vales solo pueden canjearse en tiendas de barrio, mercados públicos y pequeños comercios.
Y lo mejor: no hay que registrarse en internet, hacer filas ni andar preguntando. Aquí todo llega “Casa x Casa”.
No te preocupes, ellos van a ti
A diferencia de otros programas sociales, la inscripción a Mercomuna se realiza mediante visitas domiciliarias. Personal acreditado de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana (SAPCI) acude directamente a los hogares de los posibles beneficiarios.
Durante la visita, los brigadistas —que deben estar identificados oficialmente— verifican la información y recaban los documentos necesarios. Así de simple.
¿Quién puede entrar al programa?
Los requisitos para integrarse a Mercomuna son:
- Ser residente legal de la CDMX
- Tener entre 19 y 56 años
- Contar con INE vigente con domicilio en la capital
- Comprobante de domicilio no mayor a tres meses
- En algunos casos, estar inscrito en otros programas sociales de apoyo alimentario o bienestar
Si cumples con todo, puedes ser seleccionado para recibir los vales de mil pesos cada mes.
¿Cómo saber cuándo van a tu colonia?
Las autoridades recomiendan seguir las redes sociales oficiales de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana (SAPCI) y del Gobierno de la Ciudad de México, donde se publican las colonias, fechas y zonas donde se realizarán las visitas domiciliarias. ¡Mantente pendiente!