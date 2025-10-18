¿Banda MS y Cazzu juntos? La propuesta tras su homenaje al regional mexicano

En una noche inesperada en Guadalajara, Cazzu sorprendió a sus seguidores al interpretar “No me pidas perdón”, éxito de Banda MS lanzado en 2014, durante su presentación en el Auditorio Telmex. La reacción del público fue inmediata y entusiasta, y la propuesta de colaboración por parte de Banda MS no se hizo esperar.

Cazzu sorprendió a sus seguidores al interpretar “No me pidas perdón”, éxito de Banda MS. / TikTok

La sorpresa de Cazzu en Guadalajara

Durante su concierto en el Auditorio Telmex, Cazzu compartió con el público su admiración por la música mexicana y su emoción por estar en México. En medio de su actuación, decidió interpretar “No me pidas perdón”, una canción que no forma parte de su repertorio habitual, pero que eligió para rendir homenaje al regional mexicano.

“Esta es mi primera gira tan grande. La verdad no me pasa, pero siento que a veces uno está muy enfocado en que las cosas salgan bien, está preocupado por las cosas de su vida personal. Y me encanta detenerme y darme el momento de pensar que acá, esto no es el Auditorio Telmex, son un montón de almas y un montón de historias diferentes”, expresó la cantante argentina durante el concierto.

Cazzu es una cantante, compositora y rapera argentina. / @cazzu

¿Qué le propusó la Banda MS a Cazzu?

La reacción de Banda MS fue inmediata. A través de su cuenta oficial de Instagram, el grupo compartió un video de la interpretación de Cazzu con el mensaje: “Algo bien” y la pregunta: “¿Para cuándo juntos en vivo?”, etiquetando a la artista argentina. Este gesto fue recibido con entusiasmo por los seguidores de ambos, quienes ven en esta interacción la posibilidad de una colaboración que mezcle el regional mexicano con la música urbana.

La Banda MS es una aclamada agrupación de música regional mexicana. / @bandamsoficial

Reacciones del público

La interpretación de Cazzu generó una gran expectación en redes sociales, donde muchos de sus seguidores expresaron su deseo de que la cantante argentina grabe un álbum completo dedicado al regional mexicano. La versatilidad de Cazzu y su capacidad para rendir homenaje a este género fueron ampliamente elogiadas por sus fans.

Banda MS y Cazzu podrían colaborar juntos pronto. / @bandamsoficial, @cazzu