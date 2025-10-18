¿Doña Lety acepta entrevista con Adrián Marcelo? La mamá de Poncho de Nigris ya respondió

Por fin habló. Luego de meses de tensión y propuestas en redes, Leticia Guajardo, mejor conocida como Doña Lety Alegría, respondió públicamente a la oferta de 150 mil pesos que Adrián Marcelo le hizo para tenerla como invitada en su pódcast Un porro con.... Pero no solo contestó, ¡también subió la apuesta!

Todo comenzó cuando el polémico conductor lanzó la propuesta: “Le ofrezco 150 mil pesos a la Sra. Leticia de Nigris para grabar Un Porro Con. Si acepta, favor de ponerse en contacto con mis socios para coordinar los detalles de dicho encuentro”, publicó en su cuenta de X.

La propuesta ya está hecha, falta que la acepte doña Lety / Redes Sociales

Poncho se niega a entrevista

La oferta encendió las redes y los reflectores apuntaron a la familia De Nigris. En especial, porque Poncho ya había advertido que no estaba dispuesto a que entrevistaran a su madre, luego de que en el pasado ella mostrara interés por aparecer con Adrián.

“Eso no se le hace a un hijo, espero que conmigo no le juegue a esas, que yo no soy Gala ni Arath. Conmigo se te aparece el diablo. Ni se te ocurra jugar con eso, sobre aviso no hay engaño”, dijo Poncho en su momento.

Adrián Marcelo quiere alguien de la familia De Nigris para entrevistarlo / Redes Sociales

¿Y qué dijo Doña Lety?

Con ese estilo desenfadado que la caracteriza, la mamá del clan de Nigris rompió el silencio en Instagram: “Pues Adrián Marcelo anda buscándome, a mí no me han contactado. Me anda buscando porque el rating ya se le acabó, yo creo, porque pues perdió La Casa de los Famosos”, dijo en un video.

Y no se quedó ahí. Doña Lety dejó ver que la cifra ofrecida no le convence y que está dispuesta a negociar… "Iba a ser el ganador y empezó con sus estupideces de psicología inversa y arruinó todo, y yo sinceramente he hecho mucho esfuerzo por mi casa, por mis cosas. Vamos a ver a qué precio llegamos".

En una de sus publicaciones más recientes, incluso puso el número 350000, lo que muchos interpretaron como la nueva tarifa para concederle la entrevista a Adrián Marcelo. Hasta ahora, el conductor no ha respondido públicamente a esta contraoferta, pero el público ya está enganchado y las redes siguen ardiendo esperando el desenlace.

La señora 'Alegría' lanzó un mensaje para que suban la oferta / Redes Sociales