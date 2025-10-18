La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) logra la primera clonación de un borrego en México

En un avance destacado para la ciencia en el país, la UAM anunció que ha logrado clonar al primer borrego sano de México, después de un trabajo de investigación que abarcó 13 años. El logro se alcanzó en la Unidad Xochimilco, gracias al Laboratorio de Manejo de la Reproducción animal.

La UAM anunció que ha logrado clonar al primer borrego sano de México. / iStock

¿Qué técnica se utilizó para lograr la clonación?

El equipo científico de la UAM empleó la técnica de transferencia de núcleos de células somáticas, mediante la cual se extrae el núcleo de una célula somática (que no es óvulo ni espermatozoide) del donador, se introduce en un óvulo previamente enucleado, y se induce el desarrollo embrionario. El procedimiento implicó extraer una biopsia de piel, cultivar las células hasta obtener millones, luego enuclearlas o reemplazar el núcleo del óvulo y activar el embrión artificialmente.

El equipo de investigadores utilizó la técnica de transferencia nuclear de células somáticas (SCNT, por sus siglas en inglés). / UAM

El camino de 13 años hacia este logro

Desde 2011, el equipo liderado por el doctor José Ernesto Hernández Pichardo trabajó en reproducción asistida con ovinos, bovinos, y otras especies, avanzando progresivamente desde la congelación de semen, fertilización in vitro e inyección intracitoplasmática. Para obtener este clon específico se crearon 272 embriones, se utilizaron 18 hembras receptoras, se transfirieron aproximadamente 15 embriones por receptor, de las cuales tres gestaron, una abortó y una llegó a término.

La comunidad científica ha recibido este avance con entusiasmo, reconociendo la importancia de la investigación realizada en la UAM. / UAM

¿Para qué sirve este avance científico en México?

El equipo de la UAM explicó que la técnica tiene múltiples aplicaciones:

Multiplicar animales con alto valor genético.

Contribuir al rescate y protección de especies en peligro de extinción.

Aplicarse en tecnologías de edición genética para producir biofármacos, mejorar la salud y productividad de los rebaños.

La clonación somática del bovino en la UAM marca un precedente en la biotecnología mexicana. / UAM

¿Por qué resulta histórico el hecho de que sea el primero en México?

Aunque en América Latina sólo cinco países habían logrado la clonación de animales, México nunca había anunciado oficialmente un clon funcional hasta ahora. La UAM se declara pionera en biotecnología reproductiva a nivel nacional.