Muere Sam Rivers, bajista fundador de Limp Bizkit, a los 48 años

La comunidad del rock y el nu-metal lamenta la partida de Sam Rivers, bajista icónico y cofundador de Limp Bizkit. En un comunicado publicado por la banda, se informó que el músico falleció a los 48 años. La noticia fue divulgada la noche del sábado por la agrupación, que lo recordó como “el latido de nuestro corazón”.

Su legado como bajista y figura clave en el sonido de Limp Bizkit lo convierte en una pérdida significativa para el rock contemporáneo. / IG: samriverslb

¿Quién fue Sam Rivers en Limp Bizkit?

Desde su formación en 1994, Sam Rivers jugó un papel clave en la construcción del sonido de Limp Bizkit. Según reportes, contribuyó al estilo agresivo y rítmico por el cual la banda alcanzó fama internacional.

Durante sus primeros trabajos discográficos, incluyendo álbumes como Significant Other (1999) y Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water (2000), la presencia del bajo de Rivers ayudó a definir la era del nu-metal.

El legado musical que deja

Rivers no solo fue miembro de Limp Bizkit, sino parte esencial de su identidad sonora. Su técnica de bajo aportó una base rítmica potente que permitió mezclar rap, metal y rock alternativo, elementos que definieron al grupo.

Además, su trayectoria inspiró a nuevas generaciones de bajistas dentro y fuera del género, consolidando su impacto más allá de los escenarios.

Reacción de la banda y de la industria

La banda comunicó su pesar y homenajeó al músico en sus redes: “Descansa en paz, hermano. Tu música nunca termina”, indicaron.

La noticia ha generado repercusión inmediata en medios internacionales del entretenimiento, destacando la relevancia de Rivers en la historia del rock contemporáneo.