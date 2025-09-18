CDMX: así funciona el calendario de recolección de basura según el tipo de residuo

En la Ciudad de México no todos los días se tira la basura igual: el calendario de recolección está organizado por tipo de residuo. Desde restos de comida hasta muebles viejos, cada desecho tiene su día específico. Aquí te contamos.

Es importante que la población contribuya con la separación de residuos | iStock

Calendario de recolección en CDMX

Residuos orgánicos (restos de comida, cáscaras, poda y jardinería): martes, jueves y sábados .

Inorgánicos reciclables (plásticos, vidrio, metales, papel, cartón): lunes, miércoles, viernes y domingo .

Inorgánicos no reciclables (colillas de cigarro, unicel, bolsas metalizadas de frituras, curitas): lunes, miércoles, viernes y domingo .

Residuos de manejo especial y voluminosos (colchones, muebles, electrodomésticos): domingo.

Calendario de basura en CDMX | SEDEMA

¿Por qué es importante separar la basura?

De acuerdo con la Sedema, separar correctamente los residuos ayuda a:

Reducir la cantidad de desechos que terminan en rellenos sanitarios.

Fomentar el reciclaje y reutilización de materiales.

Mejorar la eficiencia del programa Basura Cero, que busca una ciudad más limpia y sustentable.

La separación de la basura es la clasificación de los residuos en diferentes categorías | iStock

Además, con una disposición adecuada se contribuye a disminuir la contaminación, se generan menos gases de efecto invernadero y se promueve una economía circular que beneficia a todos.

¿Es necesario darle dinero al camión de la basura?

En la Ciudad de México no es obligatorio dar dinero al camión de la basura, ya que los recolectores son trabajadores de las alcaldías que reciben un salario por su labor.

Sin embargo, algunas personas optan por dar una propina como muestra de agradecimiento, sobre todo considerando que, en algunos casos, los ingresos extra pueden ser de ayuda. La cantidad depende de la zona y de la voluntad de cada quien, pero generalmente se recomienda entregar una pequeña gratificación como gesto de reconocimiento. En algunas partes, se considera un monto entre 8 y 13 pesos por bolsa de basura.