“Mi amigo robot” será proyectada al aire libre en CDMX: fecha, lugar y lo que debes saber

Si eres fan de la animación o simplemente te conmovió la historia de Dog y su robot, atención: Mi amigo robot volverá a pantalla grande, pero esta vez bajo el cielo. La película se exhibirá de forma gratuita al aire libre.

La película fue nominada al Oscar en 2024 | Cine CANIBAL

Fecha, hora y lugar

Cuándo: Domingo 21 de septiembre de 2025.

Hora: 19:30 hrs.

Dónde: Foro al Aire Libre de la Cineteca Nacional, Av. México Coyoacán 389, barrio de Xoco, alcaldía Benito Juárez.

Costo: Gratis para todo el público.

Fue una de las películas animadas más populares en México el año pasado | Cine CANIBAL

Sobre la película

Mi amigo robot (dirigida por Pablo Berger) narra la historia de Dog, un perro que vive solo en una ciudad futurista. Para combatir la soledad, construye un robot que poco a poco se convierte en su gran amigo. A través de su interacción se tocan temas como la amistad y la conexión emocional.

La cinta fue nominada al Oscar en 2024 en la categoría de Mejor Película Animada. Aunque no resultó ganadora, dejó huella entre el público mexicano, donde fue un éxito de taquilla.

La trama sigue la evolución de la amistad entre Dog y el robot | Cine CANIBAL

Aspectos a considerar