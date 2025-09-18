¿Bad Bunny a la cárcel? Recibe demanda por un millón de dólares

La estrella del reguetón Bad Bunny enfrenta una nueva tormenta legal tras ser demandado por un hombre de 84 años en Puerto Rico, quien lo acusa de haber usado su casa sin autorización en un video musical y en una réplica construida para sus conciertos. La demanda exige al menos un millón de dólares por daños y angustia emocional. Pero... ¿podría Benito terminar tras las rejas?

El demandante, Román Carrasco Delgado, es dueño de una modesta vivienda en Humacao, que sirvió como inspiración para La Casita, una réplica en tamaño real que se convirtió en parte central del escenario de los conciertos de Bad Bunny. La propiedad también apareció en el cortometraje que acompañó el álbum Debí Tirar Más Fotos y desde entonces, decenas de personas visitan su casa a diario para tomarse fotos.

Esta es la casita y su dueño que demandó al cantante/X

Carrasco afirma que nunca autorizó plenamente este uso comercial y que fue engañado para firmar, en una pantalla de celular, documentos que no sabía leer. Según la demanda, esa firma fue usada de forma fraudulenta para validar dos contratos que él no entendía ni aprobó.

¿De qué lo acusan?

La querella legal acusa al artista y a tres empresas involucradas (Rimas Entertainment, Move Concerts PR y A1 Productions) de enriquecimiento ilícito, uso indebido de propiedad privada, y violación al derecho a la privacidad. Carrasco asegura que recibió apenas 5,200 dólares por permitir la grabación, mientras el video tiene más de 22 millones de vistas.

Además, señala que los productores copiaron ilegalmente las medidas y detalles de su casa para construir una réplica sin su consentimiento, misma que fue usada en los 30 conciertos del tour.

Así se ve la casita que construyó el Conejo Malo para sus conciertos/X

¿Puede Bad Bunny ir a la cárcel?

No por ahora. La demanda presentada es de índole civil, lo que significa que lo que está en juego es una compensación económica, no una pena privativa de libertad. Sin embargo, si en el proceso judicial se demostrara que hubo falsificación de documentos o algún tipo de engaño doloso, podría derivar en acciones penales contra quienes resulten responsables.

Por ahora, no hay ninguna orden de arresto ni cargos criminales contra Bad Bunny. El caso apenas ha sido presentado en la Corte de Primera Instancia de San Juan.

Una casa construida a mano

Don Román relató que diseñó y construyó la casa con ayuda de su familia en los años 60. La vivienda cuenta con tres recámaras, dos baños, un gran porche y una hamaca, símbolo de la vida tranquila que dice haber perdido desde que la fama tocó su puerta sin invitación.

Bad Bunny por ahora no corre riesgo de ir a la cárcel/AP

“La vi en la mente… y el hermano mío empezó a hacer garabatos”, relató. “Una casa que no tenga balcón no creo que sea factible”.

Ahora, esa misma casa es centro de una batalla legal que podría sacudir el tour más ambicioso del reguetonero y volver a ponerlo en los reflectores... aunque no por su música.