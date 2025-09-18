Simulacro Nacional 2025: Así operará el Metro CDMX

Este viernes 19 de septiembre de 2025, a las 12:00 horas, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro realizará acciones de seguridad en el marco del Segundo Simulacro Nacional, con la hipótesis de un sismo de magnitud 8.1.

El ejercicio busca fortalecer la cultura de protección civil y poner a prueba los protocolos de emergencia en estaciones, trenes y áreas administrativas.

Mantente al tanto de las alertas y protocolos a través de los canales oficiales del STC Metro | Metro CDMX

Medidas operativas durante el simulacro

Durante el simulacro, el Metro activará los siguientes protocolos:

Detención de trenes: Los trenes que se encuentren en estaciones detendrán su marcha al sonar la alerta sísmica. Los usuarios deberán permanecer en sus asientos y no descender de los vagones.

Marcha de seguridad: Los trenes en movimiento avanzarán hasta la siguiente estación y permanecerán allí hasta nuevo aviso.

Repliegue en andenes: Los usuarios en andenes deberán alejarse de los bordes y acatar las indicaciones del personal de seguridad.

Puestos de mando: Se instalará un puesto de mando con la presencia de los subdirectores generales de operación y mantenimiento, así como el titular del área de seguridad, para coordinar las acciones en caso de emergencia.

Además de las estaciones, todos los inmuebles del Metro, incluidos edificios administrativos y talleres, participarán activamente en el simulacro. Se optimizará la actuación de las brigadas de protección civil para garantizar la seguridad de todo el personal.

Sigue las indicaciones del personal del Metro en todo momento | Metro CDMX

En caso de un sismo real, el Metro establecerá comunicación inmediata con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el C5 y las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México para informar sobre las condiciones del servicio y coordinar acciones de apoyo.