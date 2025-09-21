Filtran video del accidente en que murió la conductora Débora Estrella

En redes sociales ha comenzado a circular un video impactante que muestra el momento exacto de la caída de la avioneta en la que viajaba la periodista Débora Estrella , accidente que provocó su muerte y que ha generado especial interés, ya que en la grabación se observa que un helicóptero también sobrevuela la zona y podría haber sido el causante del desplome.

Fue el sábado por la tarde cuando se confirmó la muerte de la conductora de noticias de Multimedios, luego de que la aeronave en la que viajaba se desplomó en la zona del Parque Industrial Ciudad Mitras, en el municipio de García, Nuevo León.

La periodista compartió una foto de la avioneta minutos antes de despegar/X

Esta avioneta, de la cual la propia periodista compartió una foto en redes sociales antes de despegar, era una tipo Cessna con matrícula XB-BGH, perteneciente al Centro de Estudios Aeronáuticos de Monterrey, y era pilotada por Bryan Ballesteros Argueta, piloto profesional que también falleció en el accidente.

El video que pone en duda la causa del accidente

Aunque hasta el momento ni las autoridades locales ni las estatales han confirmado la causa del desplome, en redes sociales circula un video que captó el instante preciso en el que la avioneta cae en la zona industrial. Lo más llamativo del video es que también muestra al helicóptero Bell 429 que sobrevuela la zona al mismo tiempo, siendo incluso el primero en aterrizar en el lugar del impacto, apenas unos segundos después del accidente.

La avioneta accidentada y un helicóptero sobrevolaron la misma zona/X

¿Interferencia aérea?

El video, grabado alrededor de las 6:35 PM del sábado 20 de septiembre, y con una duración de poco más de dos minutos, muestra a ambas aeronaves volando a muy baja altura y a poca distancia. En las imágenes se aprecia que la cámara sigue el vuelo del helicóptero, mientras que la avioneta gira hacia la derecha y pasa por debajo.

Los tripulantes del helicóptero fueron los primeros en arribar a la zona del desplome/X

En el siguiente ajuste de cámara, ya se puede ver a la avioneta derrumbada sobre una cañada, mientras que el helicóptero aterriza de inmediato a un lado del sitio del impacto y sus tripulantes descienden para brindar auxilio.

Posible turbulencia provocada

Aunque serán las autoridades y expertos quienes determinen las causas exactas del accidente, el material ha generado la hipótesis de que el vuelo tan cercano entre ambos vehículos aéreos pudo provocar una turbulencia, lo que habría afectado la estabilidad de la avioneta, cuyo peso y tamaño son considerablemente menores al del helicóptero.