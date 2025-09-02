No te pierdas estos fenómenos astronómicos en México: Equinoccio, Luna de Maíz y más

Te compartimos las fechas clave para no perderte ningún evento astronómico este mes de septiembre

Laura Reyes Medrano
2 de Septiembre de 2025
No te pierdas estos fenómenos astronómicos en México: Equinoccio, Luna de Maíz y más
Eventos astronómicos de septiembre 2025 | iStock

Septiembre llega con un calendario astronómico cargado de fenómenos imperdibles. Desde la tradicional Luna de Maíz, hasta el Equinoccio de Otoño, los amantes del cielo podrán disfrutar de noches especiales.

El cielo nocturno nos regala fenómenos astronómicos destacados/iStock
El cielo nocturno nos regala fenómenos astronómicos destacados/iStock

Destacados astronómicos del mes

1. Luna de Maíz (Luna Llena) — 7 de septiembre

La tradicional Luna de Maíz llenará el cielo el 7 de septiembre, un plenilunio asociado con la cosecha en muchas culturas norteamericanas. Su notable color rojizo será el resultado del eclipse lunar total que coincide con esta fase

2. Lluvia de meteoros ε-Perseidas — 9 de septiembre

La ε-Perseidas, aunque con actividad moderada, ofrecerán un espectáculo antes del amanecer el 9 de septiembre, aunque su visibilidad podría verse afectada por la luz de la casi llena Luna.

3. Conjunciones lunares destacadas

  • 8 de septiembre: la Luna se acercará a Saturno, formando un par fácil de identificar en el cielo del sureste.

  • 14 de septiembre (amanecer): la Luna ocultará brevemente a la estrella Elnath (β Tauri), un fenómeno breve, pero espectacular desde ciertas zonas de México.

  • 16 de septiembre: conjunción visual entre la Luna y Júpiter en el cielo matutino.

Septiembre 2025 será un mes clave para quienes disfrutan de la astronomía/iStock
Septiembre 2025 será un mes clave para quienes disfrutan de la astronomía/iStock

4. Saturno en oposición — 21 de septiembre

El 21 de septiembre será el momento ideal para apreciar a Saturno en oposición, cuando se ve más brillante y está visible toda la noche. Incluso con telescopios pequeños podrás observar sus anillos e incluso Titán.

5. Equinoccio de Otoño — 22 de septiembre

A las 12:19 h (tiempo del centro de México) del 22 de septiembre, se producirá el Equinoccio de Otoño, momento en que el día y la noche tienen igual duración. Este fenómeno ha sido significativamente observado en sitios arqueológicos como Chichén Itzá o Teotihuacán

El 22 de septiembre ocurrirá el equinoccio de septiembre/iStock
El 22 de septiembre ocurrirá el equinoccio de septiembre/iStock

TE PUEDE INTERESAR

La Casa de los Famosos: Lista filtrada coincide con orden de eliminados

Contra | 02/09/2025

La Casa de los Famosos: Lista filtrada coincide con orden de eliminados
63 pasajeros rescatados tras quedar microbús varado en Río Churubusco por lluvias en CDMX

Contra | 02/09/2025

63 pasajeros rescatados tras quedar microbús varado en Río Churubusco por lluvias en CDMX
Así puede pedir que un policía de CDMX te acompañe a retirar dinero o comprar un auto

Contra | 02/09/2025

Así puede pedir que un policía de CDMX te acompañe a retirar dinero o comprar un auto
Te recomendamos
La Casa de los Famosos: Lista filtrada coincide con orden de eliminados
Tendencias

LO ÚLTIMO

 