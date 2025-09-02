No te pierdas estos fenómenos astronómicos en México: Equinoccio, Luna de Maíz y más

Septiembre llega con un calendario astronómico cargado de fenómenos imperdibles. Desde la tradicional Luna de Maíz, hasta el Equinoccio de Otoño, los amantes del cielo podrán disfrutar de noches especiales.

El cielo nocturno nos regala fenómenos astronómicos destacados/iStock

Destacados astronómicos del mes

1. Luna de Maíz (Luna Llena) — 7 de septiembre

La tradicional Luna de Maíz llenará el cielo el 7 de septiembre, un plenilunio asociado con la cosecha en muchas culturas norteamericanas. Su notable color rojizo será el resultado del eclipse lunar total que coincide con esta fase

2. Lluvia de meteoros ε-Perseidas — 9 de septiembre

La ε-Perseidas, aunque con actividad moderada, ofrecerán un espectáculo antes del amanecer el 9 de septiembre, aunque su visibilidad podría verse afectada por la luz de la casi llena Luna.

3. Conjunciones lunares destacadas

8 de septiembre: la Luna se acercará a Saturno , formando un par fácil de identificar en el cielo del sureste.

14 de septiembre (amanecer): la Luna ocultará brevemente a la estrella Elnath (β Tauri) , un fenómeno breve, pero espectacular desde ciertas zonas de México.

16 de septiembre: conjunción visual entre la Luna y Júpiter en el cielo matutino.

Septiembre 2025 será un mes clave para quienes disfrutan de la astronomía/iStock

4. Saturno en oposición — 21 de septiembre

El 21 de septiembre será el momento ideal para apreciar a Saturno en oposición, cuando se ve más brillante y está visible toda la noche. Incluso con telescopios pequeños podrás observar sus anillos e incluso Titán.

5. Equinoccio de Otoño — 22 de septiembre

A las 12:19 h (tiempo del centro de México) del 22 de septiembre, se producirá el Equinoccio de Otoño, momento en que el día y la noche tienen igual duración. Este fenómeno ha sido significativamente observado en sitios arqueológicos como Chichén Itzá o Teotihuacán

El 22 de septiembre ocurrirá el equinoccio de septiembre/iStock