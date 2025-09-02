63 pasajeros rescatados tras quedar microbús varado en Río Churubusco por lluvias en CDMX

Las fuertes lluvias registradas este martes en la Ciudad de México provocaron un incidente mayor en la colonia Agrícola-Pantitlán, cuando un microbús quedó varado bajo el puente de Canal de Río Churubusco y Talleres Gráficos.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), 63 pasajeros 33 mujeres y 30 hombres fueron rescatados sin lesiones. Elementos de tránsito y policías de sector ingresaron al agua para ayudar a los usuarios, quienes fueron llevados a una zona segura en la banqueta, mientras una grúa remolcaba la unidad para liberar la vialidad.

La emergencia se atendió como parte del Plan Tlaloque, operativo que desplegó a más de 240 trabajadores y 114 vehículos especializados, entre bombas de desalojo, grúas e hidroneumáticos, para mitigar los efectos de la tormenta en distintos puntos de la capital.

POLICÍAS RESCATANDO

Así cargaron estos agentes de @SSC_CDMX a las personas q quedaron atrapadas por las lluvias de esta madrugada…

Por distintos puntos de la Ciudad, los policías están apoyando. pic.twitter.com/493voy2SV0 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 2, 2025

Además del microbús varado, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil reportó 63 encharcamientos, 10 árboles caídos y la acumulación de más de 5.2 millones de metros cúbicos de agua, lo que ocasionó complicaciones viales en varias alcaldías.

El rescate de los pasajeros se logró sin incidentes mayores, aunque las autoridades reiteraron el llamado a extremar precauciones durante la temporada de lluvias, especialmente en zonas bajas y pasos a desnivel que suelen registrar inundaciones.

