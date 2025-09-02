63 pasajeros rescatados tras quedar microbús varado en Río Churubusco por lluvias en CDMX

Policías de la SSC-CDMX auxiliaron a los usuarios al quedar atrapados en el agua; el operativo incluyó el despliegue del Plan Tlaloque

Mariana Alcántara Contreras
2 de Septiembre de 2025
63 pasajeros rescatados tras quedar microbús varado en Río Churubusco por lluvias en CDMX
El rescate de los pasajeros se logró sin incidentes mayores. | SSC

Las fuertes lluvias registradas este martes en la Ciudad de México provocaron un incidente mayor en la colonia Agrícola-Pantitlán, cuando un microbús quedó varado bajo el puente de Canal de Río Churubusco y Talleres Gráficos.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), 63 pasajeros 33 mujeres y 30 hombres fueron rescatados sin lesiones. Elementos de tránsito y policías de sector ingresaron al agua para ayudar a los usuarios, quienes fueron llevados a una zona segura en la banqueta, mientras una grúa remolcaba la unidad para liberar la vialidad.

Además del microbús varado, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil reportó 63 encharcamientos./ SSC
Además del microbús varado, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil reportó 63 encharcamientos./ SSC

 

La emergencia se atendió como parte del Plan Tlaloque, operativo que desplegó a más de 240 trabajadores y 114 vehículos especializados, entre bombas de desalojo, grúas e hidroneumáticos, para mitigar los efectos de la tormenta en distintos puntos de la capital.

 

 

Además del microbús varado, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil reportó 63 encharcamientos, 10 árboles caídos y la acumulación de más de 5.2 millones de metros cúbicos de agua, lo que ocasionó complicaciones viales en varias alcaldías.

El rescate de los pasajeros se logró sin incidentes mayores, aunque las autoridades reiteraron el llamado a extremar precauciones durante la temporada de lluvias, especialmente en zonas bajas y pasos a desnivel que suelen registrar inundaciones.

Elementos de tránsito y policías de sector ingresaron al agua para ayudar a los usuarios. / SSC
Elementos de tránsito y policías de sector ingresaron al agua para ayudar a los usuarios. / SSC

 

TE PUEDE INTERESAR

Así puede pedir que un policía de CDMX te acompañe a retirar dinero o comprar un auto

Contra | 02/09/2025

Así puede pedir que un policía de CDMX te acompañe a retirar dinero o comprar un auto
TikTok 2025: Así funcionan las notas de y galerías de fotos en chats

Contra | 02/09/2025

TikTok 2025: Así funcionan las notas de y galerías de fotos en chats
La Arrolladora encabezará los festejos del 15 de septiembre en el Zócalo

Contra | 02/09/2025

La Arrolladora encabezará los festejos del 15 de septiembre en el Zócalo
Te recomendamos
Así puede pedir que un policía de CDMX te acompañe a retirar dinero o comprar un auto
Clima
Ciudad de México
Tendencias

LO ÚLTIMO

 