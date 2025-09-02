TikTok 2025: Así funcionan las notas de y galerías de fotos en chats

TikTok continúa expandiendo sus horizontes más allá de los videos cortos. La plataforma implementó una actualización en sus Mensajes Directos (DM) que permite a los usuarios mayores de 16 años enviar notas de voz de hasta 60 segundos y compartir hasta nueve fotos o videos por conversación.

La actualización está en despliegue global y promete incrementar el engagement. / Pixabay

Con esta innovación, la red social busca competir de manera más directa con aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Instagram o Apple Messages, al ofrecer un ecosistema de comunicación más amplio y dinámico.

El funcionamiento es sencillo: para grabar un audio basta con mantener presionado el botón de micrófono, y al soltarlo, el mensaje se envía de forma automática. En caso de querer cancelarlo, el usuario puede deslizar hacia arriba o a los costados para eliminarlo antes de enviarlo.

Con esta innovación, la red social busca competir de manera más directa con aplicaciones de mensajería. / Tik Tok

Además, TikTok reforzó sus protocolos de seguridad. En usuarios entre 16 y 18 años, la app cuenta con sistemas automáticos que bloquean contenido sensible como desnudos, mientras que los mayores de edad tienen la opción de configurar filtros adicionales desde el apartado de privacidad.

La actualización está en despliegue global y promete incrementar el engagement entre la comunidad, ofreciendo nuevas formas de comunicación más cercanas, expresivas y seguras. Con esto, TikTok da un paso firme hacia la consolidación como un espacio social completo, más allá del entretenimiento en video.

En usuarios entre 16 y 18 años, la app cuenta con sistemas automáticos que bloquean contenido sensible. / Pixabay