Activan alertas por lluvias en CDMX: ¿dónde va a llover más fuerte hoy?

Este martes 2 de septiembre la Ciudad de México está en alerta por lluvias fuertes a muy fuertes en prácticamente toda la capital. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó las alertas Naranja y Amarilla para diversas alcaldías, debido a que se espera la caída de entre 30 y 60 milímetros de agua a lo largo del día.

Autoridades activaron alerta naranja y amarilla en todas las alcaldías/SGIRPC

Las lluvias no dan tregua

Según el último radar meteorológico, se detectaron chubascos intensos desde esta madrugada en demarcaciones como Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza, donde ya se reportan encharcamientos en avenidas principales.

Las lluvias más intensas se pronostican entre las 13:00 y las 00:00 horas, por lo que se recomienda extremar precauciones durante la tarde-noche. También se espera actividad eléctrica y posible caída de granizo, con vientos de hasta 45 km/h.

El principal problema se presenta en los bajo puentes de la capital/La Prensa

Alcaldías en riesgo

La alerta Naranja aplica para Coyoacán, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza, mientras que la Amarilla se activó en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

Se pronostica que las precipitaciones durarán todo el día/X

Las autoridades advirtieron que el principal peligro es el encharcamiento e inundaciones, así como corrientes fuertes de agua en calles y avenidas, lo que ya afecta la circulación de automovilistas y transporte público. En redes sociales circulan videos donde se observan vehículos varados en arterias como Calzada de Tlalpan, Viaducto y Periférico Sur.

Recomendaciones clave

Evita transitar por zonas inundadas.





Usa impermeable o paraguas, y planea rutas alternas si sales de casa.





No te refugies bajo árboles y mantente alejado de cables caídos.





No cruces corrientes de agua, aunque parezcan pequeñas.





