Así puede pedir que un policía de CDMX te acompañe a retirar dinero o comprar un auto

Para reforzar la seguridad de la ciudadanía, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) puso a disposición de los capitalinos el servicio de acompañamiento policial gratuito, una medida pensada para quienes realizan retiros bancarios, depósitos en efectivo o compran vehículos.

La APP está disponible en Android y iOS/SSC

¿En qué consiste el acompañamiento policial en CDMX?

El programa permite que policías de la SSC resguarden a ciudadanos durante traslados relacionados con el manejo de grandes sumas de dinero o la compra de autos. El objetivo es prevenir robos, fraudes y asaltos que suelen ocurrir en estos contextos.

¿Cómo solicitar el apoyo?

Por la aplicación Mi Policía, disponible de manera gratuita para dispositivos Android y iOS.

El programa permite que policías de la SSC resguarden a ciudadanos/SSC

¿Cuándo se puede pedir el apoyo?

El servicio puede solicitarse en casos como:

Retiro o depósito de dinero en efectivo en bancos.

Compra o venta de automóviles.

Traslados relacionados con el manejo de montos significativos de efectivo.

Es gratuito y está disponible los 365 días del año.

La APP también ofrece los siguientes servicios:

Botón de emergencia inteligente

Información de tu cuadrante

Asistencia ciudadana

Acompañamiento a compra segura

Reglamento de tránsito

Depósito vehicular

Acompañamiento a cuentahabientes

Facultados para infraccionar

Policía cibernética

Policía Turística