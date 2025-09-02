Así puede pedir que un policía de CDMX te acompañe a retirar dinero o comprar un auto

CDMX ofrece acompañamiento policial gratuito para retirar dinero o comprar un auto

Laura Reyes Medrano
2 de Septiembre de 2025
Así puede pedir que un policía de CDMX te acompañe a retirar dinero o comprar un auto
El programa permite que policías de la SSC resguarden a los ciudadanos | iStock

Para reforzar la seguridad de la ciudadanía, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) puso a disposición de los capitalinos el servicio de acompañamiento policial gratuito, una medida pensada para quienes realizan retiros bancarios, depósitos en efectivo o compran vehículos.

 

La APP está disponible en Android y iOS/SSC
La APP está disponible en Android y iOS/SSC

¿En qué consiste el acompañamiento policial en CDMX?

El programa permite que policías de la SSC resguarden a ciudadanos durante traslados relacionados con el manejo de grandes sumas de dinero o la compra de autos. El objetivo es prevenir robos, fraudes y asaltos que suelen ocurrir en estos contextos.

¿Cómo solicitar el apoyo?

Por la aplicación Mi Policía, disponible de manera gratuita para dispositivos Android y iOS. 

El programa permite que policías de la SSC resguarden a ciudadanos/SSC
El programa permite que policías de la SSC resguarden a ciudadanos/SSC

¿Cuándo se puede pedir el apoyo?

El servicio puede solicitarse en casos como:

  • Retiro o depósito de dinero en efectivo en bancos.

  • Compra o venta de automóviles.

  • Traslados relacionados con el manejo de montos significativos de efectivo.

Es gratuito y está disponible los 365 días del año. 

La APP también ofrece los siguientes servicios: 

  • Botón de emergencia inteligente
  • Información de tu cuadrante
  • Asistencia ciudadana
  • Acompañamiento a compra segura
  • Reglamento de tránsito
  • Depósito vehicular
  • Acompañamiento a cuentahabientes
  • Facultados para infraccionar
  • Policía cibernética
  • Policía Turística

 

 

TE PUEDE INTERESAR

TikTok 2025: Así funcionan las notas de y galerías de fotos en chats

Contra | 02/09/2025

TikTok 2025: Así funcionan las notas de y galerías de fotos en chats
La Arrolladora encabezará los festejos del 15 de septiembre en el Zócalo

Contra | 02/09/2025

La Arrolladora encabezará los festejos del 15 de septiembre en el Zócalo
Policía de CDMX denuncia a Lady cerda por discriminación

Contra | 02/09/2025

Policía de CDMX denuncia a Lady cerda por discriminación
Te recomendamos
TikTok 2025: Así funcionan las notas de y galerías de fotos en chats
Seguridad
Ciudad de México

LO ÚLTIMO

 