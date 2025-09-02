Así puede pedir que un policía de CDMX te acompañe a retirar dinero o comprar un auto

Para reforzar la seguridad de la ciudadanía, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) puso a disposición de los capitalinos el servicio de acompañamiento policial gratuito, una medida pensada para quienes realizan retiros bancarios, depósitos en efectivo o compran vehículos.
¿En qué consiste el acompañamiento policial en CDMX?
El programa permite que policías de la SSC resguarden a ciudadanos durante traslados relacionados con el manejo de grandes sumas de dinero o la compra de autos. El objetivo es prevenir robos, fraudes y asaltos que suelen ocurrir en estos contextos.
¿Cómo solicitar el apoyo?
Por la aplicación Mi Policía, disponible de manera gratuita para dispositivos Android y iOS.
¿Cuándo se puede pedir el apoyo?
El servicio puede solicitarse en casos como:
Retiro o depósito de dinero en efectivo en bancos.
Compra o venta de automóviles.
Traslados relacionados con el manejo de montos significativos de efectivo.
Es gratuito y está disponible los 365 días del año.
La APP también ofrece los siguientes servicios:
- Botón de emergencia inteligente
- Información de tu cuadrante
- Asistencia ciudadana
- Acompañamiento a compra segura
- Reglamento de tránsito
- Depósito vehicular
- Acompañamiento a cuentahabientes
- Facultados para infraccionar
- Policía cibernética
- Policía Turística
¿Vas a #Comprar o #Vender un #Auto en efectivo; o a retirar una fuerte suma de dinero del #Banco? 🚗💵🏦
La #SSC te acompaña. 👮🏻♀️👮🏻🚓
En la app #MiPolicía puedes solicitar el apoyo de personal policial para brindarte más #Seguridad.
Descárgala y contáctanos. 📱
Estamos para… pic.twitter.com/1QqkIq1Rdm
— SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 1, 2025