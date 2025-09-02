Exponen caso de la psiquiatra psicópata del Edomex

El nombre de Rosa Barrancos López ha generado conmoción en el Estado de México luego de que se revelara que ejercía como psiquiatra sin contar con estudios ni cédula profesional. El caso salió a la luz gracias a víctimas y a la cuenta Charlatanes Médicos en X, así como a la denuncia pública del creador de contenido Mr. Doctor, quien difundió documentos y testimonios que confirmaban el fraude.

Pese a presumir más de 25 años de experiencia y títulos en diversas especialidades, Barrancos enfrenta múltiples denuncias por fraude, falsificación de documentos y riesgos a la salud.

Barrancos construyó su red de pacientes principalmente en Facebook/iStock

¿Cómo operaba Rosa Barrancos?

Barrancos construyó su red de pacientes principalmente en Facebook, donde se promocionaba como especialista. Posteriormente, atendía a las víctimas en domicilios particulares de Cuautitlán Izcalli, sin licencia sanitaria ni aviso de funcionamiento.

Durante las consultas:

Prescribía medicamentos controlados como clonazepam, Epival y Seroquel .

Vendía directamente los fármacos sin receta válida ni seguimiento clínico.

Manipulaba emocionalmente a pacientes y los intimidaba si cuestionaban su formación.

Llegó a fotografiar a mujeres bajo los efectos de la medicación.

En las recetas aparecía un número de cédula que en realidad pertenecía a una profesora de primaria, justificando las irregularidades con el argumento de que sus títulos estaban “en proceso de homologación”.

Barrancos ofrecía consultas sin contar con cédula profesional válida/X: @MrDoctorOficial

Denuncias en su contra

Hasta ahora se han presentado al menos 14 denuncias formales en Cuautitlán Izcalli por usurpación de profesión, fraude y daños físicos y emocionales. Testimonios revelan que algunas víctimas llegaron a ingerir hasta cuatro pastillas de clonazepam al día, lo que representó un serio riesgo para su vida.

El caso recuerda al escándalo viral de Marilyn Cote, otra mujer que se hizo pasar por médica sin contar con estudios.

Pese a la gravedad de los señalamientos, hasta el momento Rosa Barrancos López no ha sido detenida. No hay confirmación de una orden de aprehensión ni de que haya sido vinculada a proceso.

Mientras tanto, la presión pública aumenta con la difusión de nuevas pruebas y testimonios de víctimas que aseguran haber sido estafadas y puestas en riesgo por la falsa especialista.