¿Hay contingencia ambiental? Hoy No Circula del miércoles 3 de septiembre

El programa vehicular está vigente todos los días en la Ciudad y Estado de México

Jorge Reyes Padrón
2 de Septiembre de 2025
Toda la semana te informamos de los días que no circula tu vehículo.
No salgas sin revisar si tu vehículo puede circular o no este miércoles 3 de septiembre de 2025, o podrías llevarte una infracción o ir al corralón.

Te damos la información del Programa Hoy No Circula, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.

¿Qué vehículos no circulan y en qué horario?

Este miércoles 3 de septiembre la contingencia ambiental no está contemplada, pero aun así NO podrán circular los vehículos con holograma 1 y 2, con engomado ROJO y terminación de placas 3 y 4, así como vehículos foráneos y con permisos.

Los vehículos con engomado rojo, placas 3 y 4, y holograma 1 y 2, no circulan / Especial
Para los que NO aplican y que SÍ pueden circular este día son los vehículos con holograma 0 y 00, además de los híbridos y eléctricos.

El horario en que se aplica el Programa Hoy No Circula, tanto en la CDMX como en el Edomex, es de las 05:00 a las 22:00 horas.

¿De cuánto es la multa por no cumplir el Hoy No Circula?

En caso de que un vehículo circule el día que no le toca, puedes ser acreedor a una multa que va de 20 a 30 UMAs (Unidad de Medida y Actualización), que en pesos serían entre 2,075 a 3,113 pesos.

¿En qué municipios del Edomex es válido el Hoy No Circula?

  • Atizapán de Zaragoza
  • Coacalco de Berriozábal
  • Cuautitlán
  • Cuautitlán Izcalli
  • Chalco
  • Chicoloapan
  • Chimalhuacán
  • Ecatepec de Morelos
  • Huixquilucan
  • Ixtapaluca
  • La Paz
  • Naucalpan de Juárez
  • Nezahualcóyotl
  • Nicolás Romero
  • Tecámac
  • Tlalnepantla de Baz
  • Tultitlán
  • Valle de Chalco
Revisa todos los días el Programa No Circula para evitar alguna multa / FREEPIK
