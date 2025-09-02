Metro CDMX: Lista de todas las estaciones cerradas en septiembre

La modernización de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México continúa generando ajustes en la movilidad. Durante septiembre de 2025, las estaciones Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio permanecerán cerradas, lo que obliga a miles de usuarios a modificar sus trayectos habituales.

A estas suspensiones se suma la posibilidad de que la estación Zócalo-Tenochtitlan de la Línea 2 cierre temporalmente. / Pixabay

Para reducir el impacto, el Gobierno de la CDMX puso en operación rutas de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) que conectan desde Chapultepec hacia Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio. El servicio tiene un costo general de 5 pesos y permite el transbordo gratuito con el Metro en la Línea 1, medida que busca agilizar los traslados en este periodo de cierre.

A estas suspensiones se suma la posibilidad de que la estación Zócalo-Tenochtitlan de la Línea 2 cierre temporalmente en los días cercanos al 15 de septiembre, como parte de los operativos de seguridad y control de acceso en la plancha del Zócalo durante las celebraciones del Grito de Independencia.

El servicio tiene un costo general de 5 pesos y permite el transbordo gratuito con el Metro en la Línea 1. / Pixabay

Hasta ahora no se ha definido una fecha exacta para la reapertura de las estaciones de la Línea 1, pero las autoridades capitalinas adelantaron que el tramo completo podría reabrir hasta finales de 2025, una vez que concluyan las obras de modernización.

El Sistema de Transporte Colectivo recordó que los cierres forman parte del plan integral de renovación de la Línea 1, que incluye trenes nuevos, modernización de vías y sistemas de control más seguros, con el objetivo de ofrecer un servicio más eficiente y confiable para los millones de usuarios que diariamente utilizan este transporte.



Hasta ahora no se ha definido una fecha exacta para la reapertura de las estaciones de la Línea 1. / Pixabay