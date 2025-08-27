Hay más mexicanos con trabajos informales que asegurados, con contrato y prestaciones, según NEGI

La informalidad laboral continúa al alza en el país. De acuerdo con el INEGI, durante el segundo trimestre de 2025, 398 mil personas más se incorporaron a empleos informales, alcanzando una tasa de 54.8% de la población ocupada, lo que equivale a 32.6 millones de trabajadores sin contrato ni prestaciones

El empleo informal es todo empleo que no está registrado, regulado o protegido por marcos legales o normativos/iStock|

Sin estabilidad ni seguridad social

El informe revela que, aunque la ocupación en general creció, este aumento provino principalmente de la pérdida de empleos formales –cerca de 285 mil plazas– y del incremento en actividades informales.

Los empleos informales se caracterizan por carecer de seguridad social, ingresos fijos, prestaciones, vacaciones pagadas y acceso a un retiro digno, condiciones que limitan la calidad de vida de millones de personas y afectan la recaudación fiscal del país.

Factores que impulsan la informalidad

Débil generación de empleos formales , especialmente en manufactura, comercio y servicios.

Micro y pequeñas empresas que operan fuera del marco legal para evitar trámites y cargas fiscales.

Falta de incentivos a la formalización, ya que los trámites son complicados y los beneficios escasos.

Mujeres, las más afectadas

El impacto de la informalidad es mayor en las mujeres, quienes además de enfrentar la falta de protección laboral, cargan con tareas domésticas y de cuidados no remunerados, lo que profundiza las brechas de desigualdad de género.

El INEGI estima que el trabajo doméstico y de cuidados representa más del 24% del PIB, pero no es reconocido como empleo/iStock|

Panorama nacional

Según cifras del INEGI y reportes recientes, México suma más de 32 millones de personas en la economía informal, lo que refleja un reto estructural. La informalidad no solo representa una opción de ingreso para quienes no encuentran cabida en el mercado formal, sino también un obstáculo para el crecimiento económico sostenido.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo #ENOE, en el segundo trimestre de 2025, la Población Económicamente Activa (PEA) fue de 61.1 millones.



Por su parte, algunas tasas de los indicadores seleccionados de la #PEA fueron las siguientes:



▪️59.5% participación… pic.twitter.com/LCGrTZo1WB — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) August 26, 2025

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Te pueden demandar por hacer stickers para WhatsApp? Esto se sabe