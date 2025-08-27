Así puedes saber la ubicación de un celular con sólo marcar el numero

Mariana Alcántara Contreras
2025-08-27
Aunque este truco resulta funcional, es importante tener presente que la dirección de correo debe ser oficial y validada por Google.
| 27 Ago, 2025

Cada vez que un usuario extravía su teléfono, la primera preocupación es recuperar tanto el dispositivo como la información que contiene. Aunque la mayoría recurre a aplicaciones de rastreo, pocos saben que existe una alternativa directa que permite localizar un celular solo con marcar un número, sin necesidad de instalar apps adicionales ni tener conexión a Internet activa.

Este método aprovecha la vinculación del dispositivo con una cuenta de Google, utilizando un proceso similar a la herramienta oficial "Find My Device". Es importante tener en cuenta que este truco funciona únicamente si el número está correctamente vinculado a una cuenta de Google.

Cómo activar el rastreo paso a paso

El procedimiento es muy fácil y solo requiere acceso a la cuenta de Gmail asociada al dispositivo:

  • Ingresa al correo electrónico vinculado al celular que quieres localizar.
  • Redacta un mensaje a la dirección asignada por el sistema de rastreo.
  • En el asunto escribe la frase “Rastrear por Google Maps”.
  • Dentro del mensaje coloca tu número completo con clave de país, pero reemplaza los últimos tres dígitos por “000” o “111”.
  • Envía el correo y espera la respuesta automática, que puede incluir las coordenadas de ubicación o un enlace para continuar con la verificación.
Asimismo, antes de utilizar cualquier dirección de correo, se recomienda validar en el portal oficial de soporte de Google.
Ventajas del método

  1. Sin aplicaciones extra: solo requieres tu cuenta de Gmail.
  2. Compatible con iPhone y Android: siempre que el dispositivo esté vinculado a Google.
  3. Funciona aún sin internet: el rastreo puede completarse aunque el celular no tenga datos activos.
  4. Proceso seguro: la búsqueda solo puede iniciarla el dueño de la cuenta vinculada.

Es importante tener en cuenta que este truco funciona únicamente si el número está correctamente vinculado a una cuenta de Google. Asimismo, antes de utilizar cualquier dirección de correo, se recomienda validar en el portal oficial de soporte de Google para evitar riesgos de phishing o fraudes.

Aunque la mayoría recurre a aplicaciones de rastreo, pocos saben que existe una alternativa directa.
