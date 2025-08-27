¿Qué no puedes llevar en vuelos a EE.UU.? Checa la nueva lista de prohibidos

Si estás planificando un viaje a Estados Unidos, detente un momento antes de empacar. Hay artículos que podrían dejarte en la puerta del avión. Te contamos los artículos que se agregaron a la lista.
Lo que ya no puedes documentar (pero sí llevar en cabina)
Rizadores y planchas inalámbricos con gas o baterías de litio como rizadores de butano o con cartuchos a presión ya no van en la maleta documentada. Solo los puedes llevar en el equipaje de mano, con tapa protectora, y sin cartuchos de repuesto.
Baterías o power banks de litio deben ir siempre contigo en cabina; no pueden ir en la bodega por riesgo de incendio.
Clásicos prohibidos de siempre (y por qué)
Líquidos en envases mayores a 3.4 oz (100 ml): solo puedes llevar contenedores pequeños, dentro de una bolsa transparente tipo zip, máximo 1 litro en total.
Objetos punzocortantes o cortantes como tijeras largas, cuchillos, cortauñas grandes o multiherramientas tienen muy restringido su acceso a cabina. Algunos pueden ir documentados, bien embolsados.
Herramientas grandes (martillos, taladros, etc.) están fuera de la cabina.
Artículos inflamables o explosivos: desde aerosoles (sprays de pintura, cerillas, fuegos artificiales), hasta gasolina o encendedores peligrosos; absolutamente prohibidos.
Armas de fuego y municiones: están prohibidas en cabina; solo pueden documentarse con notificación, empaque adecuado y permisos.
Regalos envueltos no pueden pasar por seguridad; deben estar sin empaque para revisión.
Ya lo sabes: si vas a volar a Estados Unidos, revisa tu maleta dos veces. No solo evitarás perder tus cosas, también ahorrarás tiempo y estrés antes de abordar.
