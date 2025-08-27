¿Qué no puedes llevar en vuelos a EE.UU.? Checa la nueva lista de prohibidos

Si estás planificando un viaje a Estados Unidos, detente un momento antes de empacar. Hay artículos que podrían dejarte en la puerta del avión. Te contamos los artículos que se agregaron a la lista.

La TSA dio a conocer qué objetos no pueden llevarse en vuelos hacia Estados Unidos/iStock|

Lo que ya no puedes documentar (pero sí llevar en cabina)

Rizadores y planchas inalámbricos con gas o baterías de litio como rizadores de butano o con cartuchos a presión ya no van en la maleta documentada . Solo los puedes llevar en el equipaje de mano, con tapa protectora, y sin cartuchos de repuesto.

Baterías o power banks de litio deben ir siempre contigo en cabina; no pueden ir en la bodega por riesgo de incendio.

La TSA prohíbe ciertos artículos en cabina para garantizar la seguridad de los pasajeros/iStock|

Clásicos prohibidos de siempre (y por qué)

Líquidos en envases mayores a 3.4 oz (100 ml) : solo puedes llevar contenedores pequeños, dentro de una bolsa transparente tipo zip, máximo 1 litro en total.

Objetos punzocortantes o cortantes como tijeras largas, cuchillos, cortauñas grandes o multiherramientas tienen muy restringido su acceso a cabina. Algunos pueden ir documentados, bien embolsados.

Herramientas grandes (martillos, taladros, etc.) están fuera de la cabina.

Artículos inflamables o explosivos : desde aerosoles (sprays de pintura, cerillas, fuegos artificiales), hasta gasolina o encendedores peligrosos; absolutamente prohibidos.

Armas de fuego y municiones : están prohibidas en cabina; solo pueden documentarse con notificación, empaque adecuado y permisos.

Regalos envueltos no pueden pasar por seguridad; deben estar sin empaque para revisión.

En caso de intentar subir al avión con artículos prohibidos, la TSA puede confiscar los objetos e incluso imponer multas económicas/iStock|

Ya lo sabes: si vas a volar a Estados Unidos, revisa tu maleta dos veces. No solo evitarás perder tus cosas, también ahorrarás tiempo y estrés antes de abordar.

