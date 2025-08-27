Autos abandonados en CDMX: cómo reportarlos y cuál es la sanción

En la Ciudad de México proliferan vehículos olvidados en las calles: son puntos de inseguridad, focos de plagas y obstáculos que atentan contra la movilidad urbana. La buena noticia: el gobierno capitalino ya tiene un plan para retirarlos. ¿Quieres saber cómo y qué pasa si los ignoras? Aquí te contamos.
¿Qué es un auto abandonado?
El Artículo 35 del Reglamento de Tránsito de la CDMX lo define como vehículo que:
No se mueve por más de 15 días.
Acumula desechos, malos olores o se usa como refugio para fauna nociva.
No puede circular o participó en un accidente y no tiene permisos.
¿Cómo reportarlo?
Denúncialo así:
Teléfono: Locatel al 5658-1111, o al 911.
App: Mi Ciudad o portal SUAC (Llave CDMX).
Redes: vía Twitter en la cuenta oficial de la SSC.
Asegúrate de incluir placa, modelo, color y ubicación exacta.
¿Qué pasa después de la denuncia?
Se coloca un aviso en el coche.
El propietario tiene 3 días hábiles para retirarlo.
Si no lo hace, el auto se remolca al corralón y se aplica multa.
Después de 30 días, si no es reclamado, se chatarriza.
¿Cuánto cuesta la multa?
Según el Reglamento de Tránsito, la multa por abandonar un vehículo en la vía pública va de 10 a 20 UMA (en 2025, UMA diaria = $113.14 pesos), eso implica:
10 UMA → $1,131.40
15 UMA → $1,697.10
20 UMA → $2,262.80
Además, hay que cubrir el arrastre y estancia en el depósito.
Un auto olvidado no es un simple estorbo: es una amenaza para tu seguridad, limpieza urbana y movilidad. Si ves uno así, no lo ignores: tu reporte es clave para liberar espacio, mejorar calles y construir una CDMX más ordenada y segura.
