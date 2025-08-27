Autos abandonados en CDMX: cómo reportarlos y cuál es la sanción

En la Ciudad de México proliferan vehículos olvidados en las calles: son puntos de inseguridad, focos de plagas y obstáculos que atentan contra la movilidad urbana. La buena noticia: el gobierno capitalino ya tiene un plan para retirarlos. ¿Quieres saber cómo y qué pasa si los ignoras? Aquí te contamos.

Las autoridades capitalinas han intensificado el retiro de vehículos en estado de abandono como parte del Programa de Chatarrización/ iStock|

¿Qué es un auto abandonado?

El Artículo 35 del Reglamento de Tránsito de la CDMX lo define como vehículo que:

No se mueve por más de 15 días.

Acumula desechos, malos olores o se usa como refugio para fauna nociva.

No puede circular o participó en un accidente y no tiene permisos.

¿Cómo reportarlo?

Denúncialo así:

Teléfono: Locatel al 5658-1111, o al 911.

App: Mi Ciudad o portal SUAC (Llave CDMX).

Redes: vía Twitter en la cuenta oficial de la SSC.

Asegúrate de incluir placa, modelo, color y ubicación exacta.

Si en tu colonia hay un coche abandonado puedes reportarlo/iStock|

¿Qué pasa después de la denuncia?

Se coloca un aviso en el coche. El propietario tiene 3 días hábiles para retirarlo. Si no lo hace, el auto se remolca al corralón y se aplica multa. Después de 30 días, si no es reclamado, se chatarriza.



Si tienes un auto que ya no usas o está en mal estado, lo mejor es darle de baja y entregarlo a los centros de disposición oficiales/iStock|

¿Cuánto cuesta la multa?

Según el Reglamento de Tránsito, la multa por abandonar un vehículo en la vía pública va de 10 a 20 UMA (en 2025, UMA diaria = $113.14 pesos), eso implica:

10 UMA → $1,131.40

15 UMA → $1,697.10

20 UMA → $2,262.80

Además, hay que cubrir el arrastre y estancia en el depósito.

Un auto olvidado no es un simple estorbo: es una amenaza para tu seguridad, limpieza urbana y movilidad. Si ves uno así, no lo ignores: tu reporte es clave para liberar espacio, mejorar calles y construir una CDMX más ordenada y segura.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Correos de México suspende envíos a Estados Unidos por aranceles de Trump