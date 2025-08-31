¿Cerrarán los Bancos en México este 1 de septiembre?

En redes sociales y cadenas de WhatsApp comenzó a circular la versión de que los bancos en México no abrirían el lunes 1 de septiembre, ya que ese día la presidenta Claudia Sheinbaum presentará su Primer Informe de Gobierno. La supuesta suspensión de actividades bancarias desató preocupación entre usuarios y clientes que temen no poder realizar trámites o retirar dinero en sucursales ese día.

El tema tomó fuerza al ser compartido por páginas poco confiables que advertían sobre un "cierre masivo de bancos", y señalaban que incluso servicios digitales como banca en línea y cajeros automáticos estarían limitados. Esta información, sin embargo, fue desmentida por fuentes oficiales.

El próximo lunes la presidenta Sheinbaum presenta su primer Informe de Gobierno/Presidencia de México |

La CNBV desmiente el cierre: los bancos abrirán con normalidad

De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el lunes 1 de septiembre de 2025 no es un día inhábil bancario. Esto significa que:

Todas las instituciones financieras operarán con normalidad





Las sucursales bancarias abrirán en sus horarios habituales





Los servicios digitales como aplicaciones móviles y cajeros automáticos estarán activos





Autoridades no consideran el 1 de septiembre como día festivo oficial/Pixabay |

La CNBV aclaró que el informe presidencial no es un motivo oficial para suspender servicios bancarios, y exhortó a la población a no dejarse llevar por rumores o información no verificada.

¿Cuándo será el siguiente cierre oficial de bancos?

El próximo día en que sí cerrarán los bancos será el martes 16 de septiembre de 2025, con motivo del Día de la Independencia, una fecha considerada feriado oficial por la Ley Federal del Trabajo y la CNBV.

La actividad en sucursales y cajeros operará normal el 1 de septiembre/Pixabay |

Ese día, aunque las sucursales no abrirán, los usuarios podrán seguir utilizando cajeros automáticos, banca móvil y en línea sin interrupciones.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SEP confirma nuevos horarios y materias para el regreso a clases 2025







