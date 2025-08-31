Cuajimalpa refuerza seguridad integral para el regreso a clases 2025-2026

Con el inicio del ciclo escolar 2025-2026, la alcaldía Cuajimalpa anunció un dispositivo integral de seguridad que no solo busca garantizar la entrada y salida segura de los estudiantes en escuelas públicas y privadas, sino también fortalecer la protección comunitaria con un esquema de vigilancia permanente.

El alcalde Carlos Orvañanos Rea detalló que el operativo se apoya en la coordinación de Protección Civil, cuerpos de emergencia y seguridad pública, con el objetivo de trazar rutas seguras y ofrecer alternativas de movilidad para reducir la congestión en zonas escolares.

“La educación, la seguridad y la protección a la ciudadanía son una prioridad. Este gobierno de Cuajimalpa tiene el principal interés en garantizar espacios seguros, una agenda de movilidad óptima y ofrecer vigilancia las 24 horas del día”, expresó Orvañanos

La estrategia incluye patrullajes en horarios de entrada y salida, control de tránsito en calles aledañas y la habilitación de vías alternas para automovilistas. Sin embargo, el plan va más allá del regreso a clases: la alcaldía pretende consolidar un modelo de seguridad integral que abarque tanto los planteles como los espacios públicos de la demarcación.

De acuerdo con Carlos Orvañanos, la seguridad escolar no puede desvincularse del entorno social: “Aquí impulsamos el trabajo colaborativo para avanzar en una mejor educación y una agenda de excelencia para todas las niñas, niños y las y los adolescentes de Cuajimalpa”.

La administración local también ha destinado recursos para mejorar la infraestructura escolar con pintura, reparación de sanitarios y revisiones estructurales, además de ofrecer orientación contra el bullying, como parte de una agenda integral que combine educación y seguridad.

