Fuertes lluvias inundan CDMX: desbordamiento del Río San Ángel y cierre de Periférico Sur en ambos sentidos

Las intensas lluvias acompañadas de granizo que cayeron este domingo sobre la capital provocaron inundaciones severas, caos vial y afectaciones en diversas alcaldías. Entre los incidentes más graves se encuentra el desbordamiento del Río San Ángel en Álvaro Obregón y el cierre de Periférico Sur en ambos sentidos a la altura de avenida Toluca.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), las precipitaciones alcanzaron niveles extraordinarios, lo que ocasionó corrientes peligrosas en avenidas como Insurgentes Sur, donde peatones cruzaron con riesgo debido a la fuerza del agua.

En Álvaro Obregón, el Río San Ángel se desbordó, afectando colonias como Atlamaya y Tlacopac San Ángel. Para contener la emergencia, brigadas de Obras, Bomberos y Seguridad Ciudadana desplegaron equipos de bombeo e infraestructura hidroneumática.

Al mismo tiempo, sobre Periférico Sur y avenida Toluca, un cuerpo de agua de aproximadamente 15 metros de extensión y 30 centímetros de profundidad obligó al cierre de la vialidad en ambos sentidos. El tránsito permanece detenido mientras bomberos trabajan en maniobras de desazolve para permitir la reapertura de la circulación.

El cierre ha provocado tráfico intenso y desvíos en la zona poniente, lo que afecta a miles de automovilistas. Hasta el momento, no se tiene un tiempo estimado para la reapertura total.

Las autoridades de Protección Civil reiteraron su llamado a la ciudadanía para evitar circular por calles inundadas, atender las indicaciones oficiales y mantenerse resguardados en caso de tormentas eléctricas.

Estas lluvias forman parte de la denominada “tormenta negra”, un fenómeno climático que del 29 al 31 de agosto ha impactado a la capital y a más de 15 estados del país, con acumulados que superan la capacidad de drenaje en varias regiones.

