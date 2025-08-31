Mujer insulta a policía en alcoholímetro de CDMX: “¿cuál es tu número de placa, cerda?”

Una mujer se volvió viral luego de insultar a una policía durante un punto de alcoholímetro en la capital. El hecho, registrado en video y difundido en redes sociales, muestra cómo la acompañante de una conductora detenida perdió el control frente a los uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

En la grabación se escucha a la mujer dirigirse con tono agresivo hacia una oficial, gritándole: “¿Cuál es tu número de placa, cerda?”. Acto seguido, lanza pedazos de lo que parecía ser un billete de 500 pesos, acusando falsamente a los policías de intentar un soborno.

la agresora fue apodada “Lady Cerda”, y comparada con otros casos recientes de actitudes clasistas. / C4 Jimenez |

Además, la mujer continuó con descalificaciones como “puerca” y “perra”, e incluso llegó a burlarse al señalar que el dinero sería usado para “los chicles” o hasta para una liposucción. También acusó que la agente estaba grabándola sin su consentimiento, alegando una supuesta violación a sus datos personales.

“CUÁL es TU NÚMERO de PLACA CERDA…”

Así se puso esta mujer a insultar y ofender a una agente de @SSC_CDMX

Estaban en un punto de alcoholímetro y ella iba como acompañante de la conductora ebria.

La llamó cerda, puerca, perra…

El episodio, difundido por el periodista Carlos Jiménez, generó una ola de reacciones en redes sociales, donde la agresora fue apodada “Lady Cerda”, y comparada con otros casos recientes de actitudes clasistas y prepotentes contra autoridades.

Hasta el momento, la SSC-CDMX no ha informado si la mujer enfrentará sanciones o procedimientos legales, aunque el caso ha abierto un nuevo debate sobre el respeto hacia la autoridad y la violencia verbal contra las mujeres policías.

También acusó que la agente estaba grabándola sin su consentimiento. / Pixabay |

