Lluvias CDMX: ¿A qué hora lloverá hoy miércoles 3 de septiembre?

Se esperan más precipitaciones fuertes con caída de granizo para la capital del país

Geovanni Rodríguez Catarino
3 de Septiembre de 2025
Lluvias CDMX: ¿A qué hora lloverá hoy miércoles 3 de septiembre?
Hoy miércoles se esperan fuertes lluvias en la CDMX. | ChatGPT

Para este miércoles 3 de septiembre, se recomienda no guardar el paraguas, los impermeables ni las chamarras, ya que nuevamente lloverá en la Ciudad de México y el Estado de México, con pronóstico de lluvias muy fuertes, incluso acompañadas de granizo.

 

Precipitaciones intensas en el Valle de México

Tal como ha sucedido en los últimos días, se esperan fuertes precipitaciones que podrían provocar encharcamientos e inundaciones en el Valle de México. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la mañana se prevé cielo medio nublado, ambiente fresco y bancos de niebla.

 

En los últimos días los encharcamientos han afectado diferentes vialidades/X
En los últimos días los encharcamientos han afectado diferentes vialidades/X

 

Por la tarde, el cielo estará nublado, con ambiente templado y chubascos con lluvias fuertes en la Ciudad de México, así como lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México. Estas lluvias podrían venir acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

 

¿Dónde y cuándo lloverá más?

En la CDMX, las lluvias más intensas se esperan en la zona sur y poniente, entre las 4:00 de la tarde y las 2:00 de la mañana del siguiente día.

  • Temperatura mínima en CDMX: 12 a 14 °C
  • Temperatura máxima en CDMX: 22 a 24 °C
  • Temperatura mínima en Toluca: 10 a 12 °C
  • Temperatura máxima en Toluca: 20 a 22 °C
Usuarios del transporte público también sufrieron con las lluvias/X
Usuarios del transporte público también sufrieron con las lluvias/X

 

Influencia del huracán Lorena y otros fenómenos

En el resto del país, la circulación y desprendimientos nubosos del huracán Lorena, en combinación con el monzón mexicano y una vaguada en altura, ocasionarán lluvias muy fuertes a intensas, acompañadas de descargas eléctricas en el noroeste y occidente del territorio nacional.

Pronóstico de lluvias para hoy, 3 de septiembre de 2025

Lluvias muy fuertes a intensas (75 a 150 mm)

  • Baja California Sur (centro y sur)
  • Sonora (centro y sureste)
  • Chihuahua (oeste y suroeste)
  • Durango (noroeste, oeste y suroeste)
  • Sinaloa

Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Baja California
  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • Guanajuato
  • Estado de México
  • Puebla
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Veracruz
Autoridades están atentas a la evolución del huracán Lorena/Conagua
Autoridades están atentas a la evolución del huracán Lorena/Conagua

Chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 mm)

  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Tlaxcala
  • Ciudad de México
  • Morelos
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

  • Coahuila
  • Quintana Roo

TE PUEDE INTERESAR

Precio del dólar hoy miércoles 3 de septiembre: Así se cotiza al inicio de la jornada

Contra | 03/09/2025

Precio del dólar hoy miércoles 3 de septiembre: Así se cotiza al inicio de la jornada
Con rimas y freestyle, el poder femenino se apoderará de la tarima.

Contra | 02/09/2025

Prania Esponda y Mena contra el rap machista: "La batalla más dura: ser mujer y rapear en México"
La pérdida de peso se puede notar en el semblante de su rostro.

Contra | 02/09/2025

¿Mijares tuvo un infarto? Esto dice el cantante tras rumores de hospitalización
Te recomendamos
Precio del dólar hoy miércoles 3 de septiembre: Así se cotiza al inicio de la jornada
Ciudad de México
Clima

LO ÚLTIMO

 