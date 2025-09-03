Lluvias CDMX: ¿A qué hora lloverá hoy miércoles 3 de septiembre?

Para este miércoles 3 de septiembre, se recomienda no guardar el paraguas, los impermeables ni las chamarras, ya que nuevamente lloverá en la Ciudad de México y el Estado de México, con pronóstico de lluvias muy fuertes, incluso acompañadas de granizo.

Precipitaciones intensas en el Valle de México

Tal como ha sucedido en los últimos días, se esperan fuertes precipitaciones que podrían provocar encharcamientos e inundaciones en el Valle de México. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la mañana se prevé cielo medio nublado, ambiente fresco y bancos de niebla.

En los últimos días los encharcamientos han afectado diferentes vialidades/X

Por la tarde, el cielo estará nublado, con ambiente templado y chubascos con lluvias fuertes en la Ciudad de México, así como lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México. Estas lluvias podrían venir acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

¿Dónde y cuándo lloverá más?

En la CDMX, las lluvias más intensas se esperan en la zona sur y poniente, entre las 4:00 de la tarde y las 2:00 de la mañana del siguiente día.

Temperatura mínima en CDMX: 12 a 14 °C

12 a 14 °C Temperatura máxima en CDMX: 22 a 24 °C

22 a 24 °C Temperatura mínima en Toluca: 10 a 12 °C

10 a 12 °C Temperatura máxima en Toluca: 20 a 22 °C

Usuarios del transporte público también sufrieron con las lluvias/X

Influencia del huracán Lorena y otros fenómenos

En el resto del país, la circulación y desprendimientos nubosos del huracán Lorena, en combinación con el monzón mexicano y una vaguada en altura, ocasionarán lluvias muy fuertes a intensas, acompañadas de descargas eléctricas en el noroeste y occidente del territorio nacional.

Pronóstico de lluvias para hoy, 3 de septiembre de 2025

Lluvias muy fuertes a intensas (75 a 150 mm)

Baja California Sur (centro y sur)

Sonora (centro y sureste)

Chihuahua (oeste y suroeste)

Durango (noroeste, oeste y suroeste)

Sinaloa

Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm)

Baja California

Zacatecas

Aguascalientes

Guanajuato

Estado de México

Puebla

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Veracruz

Autoridades están atentas a la evolución del huracán Lorena/Conagua

Chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 mm)

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Ciudad de México

Morelos

Tabasco

Campeche

Yucatán

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)