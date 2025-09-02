¿Mijares tuvo un infarto? Esto dice el cantante tras rumores de hospitalización

La preocupación por la salud de Manuel Mijares se desató esta semana luego de que comenzaran a circular versiones sobre una supuesta hospitalización de emergencia por un preinfarto. Todo inició con una entrevista publicada por TVNotas, donde un “amigo cercano” del cantante aseguró que el intérprete de Soldado del amor había sufrido un fuerte dolor en el pecho el año pasado y fue diagnosticado con riesgo de infarto.

“Le dijeron que estuvo a punto de que le diera un infarto, que afortunadamente la había librado”, declaró la fuente anónima. Según este supuesto testimonio, el susto habría motivado a Mijares a cambiar sus hábitos y adoptar una dieta estricta con la que ha perdido más de 22 kilos.

“Fue cuando Mijares empezó a reflexionar al respecto y este año ya tomó cartas en el asunto con los resultados que la gente ha visto desde hace meses”, agregó el “amigo”. La bomba mediática provocó que varios medios replicaran la información y que su nombre se volviera tendencia en redes. Las alarmas se encendieron entre sus fans, quienes se mostraron angustiados por su estado de salud.

En sus últimas presentaciones se le nota más delgado / FB: @MijaresOficial

Mijares aclara los rumores

Sin embargo, este miércoles, el equipo de Mijares desmintió categóricamente los rumores mediante un comunicado oficial compartido en su perfil de redes sociales. “Queremos aclarar que esta información es completamente falsa. La salud de Mijares está muy bien, gracias a Dios”, indicó Almashow Producciones, empresa encargada de su representación.

El mismo texto agradece la preocupación del público, pero hizo un llamado a no dejarse llevar por “noticias falsas”: “Reiteramos: Mijares se encuentra estable y NO está internado”.

La publicación fue acompañada por una historia en Instagram, donde también compartieron una captura de pantalla de la nota original, marcada con la palabra “falsa” en letras grandes.

El equipo de Mijares aclaró las falsas noticias entorno al cantante / FB: @MijaresOficial

Mijares sigue activo (y cantando con Lucero)

Un día antes de la aclaración, el propio Mijares había compartido un video en sus redes sociales donde aparece junto a Lucero anunciando una próxima presentación conjunta en Guatemala para el 20 de noviembre. Con eso, quedó claro que el artista continúa con sus compromisos y que su salud no está en riesgo… al menos no como lo pintaron.

La tranquilidad regresó para sus seguidoras, que ya lo daban por hospitalizado. Una de ellas escribió: “El infarto nos lo van a causar a nosotras”.

Mijares continúa con sus presentaciones demostrando su buen estado de salud / FB: @MijaresOficial