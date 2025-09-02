El Tío Richie arma fiesta por sus 70 años: habrá cheve, artistas y todo GRATIS

Ricardo Salinas Pliego no solo quiere pastel por sus 70 años, también quiere llenarse de aplausos, chelas y, de paso, bases de datos. El empresario celebrará su cumpleaños el próximo 25 de octubre en la Arena Ciudad de México —que, por cierto, le pertenece— y ya abrió el registro para que sus seguidores obtengan entradas “¡Todo GRATIS!”, aunque antes hay que entregarle nombre, correo, teléfono y lugar de residencia.

“Se acerca mi cumpleaños y quiero festejarlo con ustedes mi familia en redes sociales”, escribió Salinas Pliego en redes para ir juntando sus invitados.

La invitación fue difundida por TV Azteca, una de las empresas del Grupo Salinas, a través de la página www.tvazteca.com/tiorichie, en la que los interesados deben llenar un cuestionario para asistir al evento. En el aviso de privacidad se aclara que la información enviada podrá ser usada por TV Azteca o cualquier tercero “independientemente del uso total o parcial que se les destine”.

La fiesta será en la Arena Ciudad de México / Redes Sociales

Fiesta con todo y Rico McPato

El cartel del evento muestra una caricatura de Salinas Pliego vestido de traje y sombrero de copa, parado sobre un suelo tapizado de monedas de oro. Sí, como Rico McPato. La promesa incluye “artistas internacionales, comida y cheves, sorpresas únicas y regalos espectaculares”.

Todo esto ocurre justo después de que el empresario abriera la puerta a una posible candidatura presidencial en 2030 y mientras mantiene una pelea abierta con el gobierno federal y Morena por los créditos fiscales que sus empresas deben al SAT.

Hace dos años, Salinas Pliego había celebrado su cumpleaños / Redes Sociales

Ya había hecho fiestas

No es la primera vez que “el Tío Richie” se monta una fiesta monumental. En su cumpleaños 68, también en la Arena CDMX, organizó una ceremonia que pareció salida de una película distópica: playeras con su cara, pantallas gigantes con su avatar y artistas de TV Azteca lanzando loas al patrón. La televisora transmitió todo con cobertura especial. ¿El objetivo esta vez? Repetir la fórmula, ahora con más seguidores, más cerveza y, claro, más datos personales.

Hay que llenar un formulario para poder entrar a la fiesta / Redes Sociales