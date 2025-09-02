Tragedia en el Edomex: helicóptero se desploma y mueren dos personas

Los hechos ocurrieron en la zona de los volcanes entre los municipios de Tepetlixpa y Juchitepec

Jorge Reyes Padrón
2 de Septiembre de 2025
Los cuerpos fueron hallados junto a los restos de la aeronave.
Los cuerpos fueron hallados junto a los restos de la aeronave. | Redes Sociales

Un helicóptero se desplomó la tarde de este martes mientras sobrevolaba la zona de los volcanes, entre los municipios de Tepetlixpa y Juchitepec, en el Estado de México. El accidente dejó un saldo de dos personas muertas, cuyos cuerpos fueron hallados junto a los restos de la aeronave.

De acuerdo con los primeros reportes, se trata de un helicóptero rojo con matrícula XA-QST, utilizado como unidad médica particular, el cual despegó desde la Ciudad de México con rumbo a Guerrero. Sin embargo, a las 15:00 horas, cuando cruzaba por una zona boscosa cercana a la carretera México-Cuautla, se perdió contacto con la nave.

El helicóptero iba con rumbo a Guerrero / Redes Sociales
El helicóptero iba con rumbo a Guerrero / Redes Sociales

Localizan helicóptero destrozado 

Tras una intensa búsqueda, servicios de emergencia localizaron los restos del helicóptero en un terreno de cultivo cerca de los límites del Estado de México con Morelos. La aeronave quedó completamente destrozada.

Se reportó no localizable en el municipio de Tepetlixpa”, informaron autoridades de emergencia.

Al sitio llegaron paramédicos, Guardia Nacional y personal de Protección Civil, quienes solo pudieron confirmar la muerte de los dos tripulantes, cuyos cuerpos quedaron entre los restos metálicos de la nave.

La aeronave quedó completamente destrozada / Redes Sociales
La aeronave quedó completamente destrozada / Redes Sociales

Investigan caída de helicóptero en Edomex 

La zona fue acordonada por elementos de seguridad en espera del arribo de agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y de personal de la Agencia Federal de Aviación Civil, quienes iniciaron las investigaciones para determinar qué provocó el desplome.

Hasta el momento, no se han revelado las identidades de las víctimas.

Se desconoce el nombre de las personas fallecidas / Redes Sociales
Se desconoce el nombre de las personas fallecidas / Redes Sociales

