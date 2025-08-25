Infonavit regala escrituras 2025: así puedes obtenerlas sin costo

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) puso en marcha un programa de escrituración gratuita con el objetivo de otorgar certeza jurídica a miles de derechohabientes que ya liquidaron su crédito, pero aún no han regularizado la propiedad de su vivienda.

De acuerdo con datos oficiales, más de dos millones de personas en México han terminado de pagar su crédito, aunque todavía no cuentan con escrituras a su nombre. Ante esta situación, el Infonavit absorberá los costos de notaría y trámites administrativos, que suelen superar los 15 mil pesos, a fin de que los trabajadores concluyan este proceso sin afectaciones económicas.

Pixabay |

¿Quiénes pueden acceder?

El beneficio está dirigido a las personas que:

Hayan liquidado por completo su crédito hipotecario.

Sean derechohabientes activos o retirados del Infonavit.

Cuenten con un crédito otorgado entre 1972 y 2007, periodo en el que el instituto mantiene en resguardo las escrituras.

Tengan un ingreso mensual menor a $7,628.45 pesos.

El trámite paso a paso

Ingresar al portal Mi Cuenta Infonavit o acudir a la delegación más cercana. Verificar que la vivienda esté totalmente pagada y sin adeudos. Presentar la documentación requerida: identificación oficial, CURP, NSS y comprobante de liquidación del crédito. El Infonavit validará la información y asignará un notario público. El Instituto cubrirá todos los gastos de escrituración y entrega del documento.

Pixabay |

Con este programa, el Infonavit busca que los trabajadores tengan certeza patrimonial y eviten riesgos legales al momento de heredar, vender o solicitar un nuevo crédito. Además, al eliminar los costos notariales, se reduce una carga económica que en muchos casos impedía la formalización de la propiedad.

El Instituto reiteró que este apoyo no tiene costo para los beneficiarios y que el trámite debe realizarse únicamente en las oficinas oficiales o en el portal digital, a fin de evitar fraudes.

Pixabay |

