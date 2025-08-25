De vender en un triciclo a comprar su remolque: Elotero MX, la historia de Tiktoker que triunfa en EE.UU.

Elotero MX, un vendedor de elotes que ha ganado notoriedad en TikTok por mostrar su vida laboral, continúa expandiendo su presencia y ahora anunció una nueva ubicación en Estados Unidos.

A través de su cuenta oficial, el creador compartió un mensaje que decía: “Descubre la nueva ubicación de Elotero MX”, lo que generó cientos de reacciones de apoyo de parte de sus seguidores, quienes lo han acompañado desde sus inicios en Puebla.

De acuerdo con una página de Facebook vinculada a su marca, actualmente ofrece servicio en La Puente, California, con horario aproximado de las 14:00 a las 20:00 horas, lo que confirma que su emprendimiento ya está activo en territorio estadounidense.

En TikTok, el vendedor ha compartido también la manera en que su negocio evolucionó gracias al impulso digital, resaltando frases como: “Descubre cómo TikTok transformó mi negocio con el poder de los...”, lo que refuerza el impacto de las plataformas en la consolidación de su proyecto.

Aunque en redes algunos seguidores han especulado sobre un cambio de triciclo a remolque, lo cierto es que no existe confirmación oficial sobre este aspecto. Lo que sí está claro es que Elotero MX ha logrado dar un paso importante al trasladar su negocio a Estados Unidos, donde la comunidad latina lo ha recibido con entusiasmo.

Con esta nueva etapa, el creador poblano no solo refuerza su perfil como emprendedor migrante, sino también como referente del impacto que pueden tener las redes sociales para transformar negocios tradicionales en marcas reconocidas.

