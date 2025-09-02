Cabinas telefónicas CFE: ¿Qué son, cómo funcionan y cómo puedes pedirlas?

Aunque pocos lo saben, la CFE no solo lleva electricidad a rincones apartados del país. A través de su filial CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (TEIT), también está montando cabinas telefónicas públicas y gratuitas en comunidades rurales donde ni el WiFi ni el 4G se han asomado.

Estas cabinas no solo permiten hacer llamadas nacionales gratis. También puedes marcar sin costo a números de Estados Unidos y Canadá, lo cual es una joya para comunidades con fuerte presencia migrante. Todo, sin apps raras ni registro: levantas el auricular, marcas y hablas. Así de fácil.

“Permiten que las familias se comuniquen sin costo, incluso con integrantes en el extranjero”, indicaron.

Las cabinas telefónicas son para hacer llamadas gratis / Redes Sociales

¿Qué son y cómo funcionan?

Las cabinas CFE pesan unos 15 kilos, están diseñadas para resistir climas rudos, y tienen forma curva para reducir el ruido exterior. Aunque no lo parezcan, son auténticos centros de comunicación en pueblos donde no hay ni señal de celular.

No usan fichas, monedas ni necesitan conexión a internet. Para usarlas, solo hay que:

Levantar el auricular. Marcar el número. Hablar. Colgar.

Listo. Sin letras chiquitas.

“Garantizan acceso a llamadas de emergencia en lugares donde no hay señal de celular”, expusieron.

Las cabinas son para llamadas locales e internacionales / Redes Sociales

¿Y cómo se pide una cabina?

Aquí el detalle: no la puede pedir cualquier persona, sino que debe hacerlo el ayuntamiento o presidencia municipal. La solicitud debe enviarse a los canales oficiales de CFE TEIT y debe incluir:

Nombre del municipio.

Nombre del presidente o presidenta municipal.

Teléfonos y correo institucional.

Página web o redes verificadas del municipio.

CFE evalúa y, si ve viable la instalación, la realiza priorizando las zonas con mayor rezago.

Antes era muy común ver las casetas telefónicas en las calles / Redes Sociales

¿Quién puede usarla y a dónde se puede llamar?

Cualquiera puede utilizar la cabina: abuelitas, niños, migrantes que quieren saludar a sus papás, o familias que necesitan hablar con un ser querido al otro lado del río.

Las llamadas pueden ser locales, nacionales o hacia Estados Unidos y Canadá.