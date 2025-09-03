Precio del dólar hoy miércoles 3 de septiembre: Así se cotiza al inicio de la jornada

Este miércoles 3 de septiembre de 2025 el dólar se cotiza al inicio de la jornada en $18.71 pesos, algunos centavos por debajo de lo que fue su valor al cierre del día anterior en $18.73 pesos por unidad.

Por otra parte, el billete verde se cotiza en promedio en $18.30 pesos a la compra y $18.96 pesos a la venta.

El dólar se cotiza promedio en $18.71 pesos por unidad/Google

¿Cuál es el precio del dólar en las ventanillas del Banco?

Mientras tanto, en las ventanillas de cambio de las diferentes instituciones bancarias del país el valor del dólar es el siguiente:

Banco Afirme

Compra: $17.90 pesos

Venta: $19.30 pesos

Santander

Compra: $17.65 pesos

Venta: $19.35 pesos

BBVA Bancomer

Compra: $17.87 pesos

Venta: $19.00 pesos

Banamex

Compra: $18.16 pesos

Venta: $19.20 pesos

Banorte

Compra: $17.45 pesos

Venta: $19.05 pesos

Banco Azteca

Compra: $17.55 pesos

Venta: $19.14 pesos.