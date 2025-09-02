Prania Esponda y Mena contra el rap machista: "La batalla más dura: ser mujer y rapear en México"

Este 6 de septiembre, el Zócalo capitalino no solo será testigo del show de Residente, también se convertirá en una plataforma de resistencia, visibilidad y orgullo para las mujeres del rap. Unas de las encargadas de encender los micrófonos en la antesala del concierto serán Prania Esponda y Mena, dos raperas de 24 y 19 años que han sabido abrirse paso en una escena dominada por hombres.

“Me parece súper importante que las mujeres seamos quienes vamos a abrir ese espacio, porque creo que en otro momento habrían sido hombres solamente quienes abrieran a Residente”, dice Prania. “Entonces, me parece súper histórico lo que va a pasar”, nos contaron en Exclusiva para Contra.

El concierto de Residente será este 6 de septiembre en el Zócalo / Especial

La lucha de ser mujer y rapear

No es secreto que el rap en México —y en muchos otros lugares— sigue siendo un espacio violento para las mujeres. Mena lo resume con claridad: “Es hasta frustrante para una mujer tener que batallar y recibir palabras machiastas… mi talento da para más y no quiero volver a responder cosas que ya respondí, solo porque esta persona no lo entiende o no conoce otra dinámica de ganar una batalla a una mujer más que ofendiéndola por su género”.

Ambas artistas coinciden en que el machismo sigue presente. No solo en las rimas. También en la forma en que se les paga, se les critica y se les revictimiza. “La escena del rap no es segura para las mujeres. Nosotras estamos construyendo una nueva que sí está siendo segura”, afirma Prania.

Para ellas, compartir escenario con Residente, un ícono de la música protesta, no es un regalo: es el resultado de años de lucha. “Las mujeres también estamos aquí y estamos haciendo revolución y estamos alzando la voz y alzando los brazos y haciendo nuestro lugar como podemos”, asegura Mena.

Prania Esponda llegará con su rap feminista para crear conciencia / FB: @mariaguadalupe.munozesponda

El Zócalo como grito colectivo

Mena y Prania compartirán el escenario con otras mujeres del freestyle y el rap feminista, su presentación será de de las 6:30 a 7:20 pm. La intención no es competir, sino demostrar lo que pueden construir juntas. “Va a ser el poder de todas juntas en el mismo espacio”, explica Prania.

¿Y qué significa estar en el Zócalo? “Es político”, dice la rapera originaria de Tlaxcala. “El descentralizar un poco los talentos que van a estar en el espacio me parece muy importante. Yo soy del estado que se dice que no existe”.

Mientras que para Mena, el cambio es tan emocional como histórico: “Rapear en el Parque Rojo, un ring de cemento, y ahora en el Zócalo… es una sensación de orgullo, de decir: sí se puede”.

Mena dará cátedra junto a Azuki del buen momento que viven en el freestyle / IG: @mena_gdl

La revolución no será cómoda, pero será femenina

El machismo en el rap no se va solo. “Hay que dejar de ser cómplices”, suelta Mena. “La revolución nunca fue cómoda. El cambio nunca ha sido cómodo para nadie”.

Ambas artistas exigen que los hombres en la escena dejen de mirar hacia otro lado. “Hay figuras muy grandes que todo mundo sabe que hicieron algo, pero nadie lo dice porque saben que si lo haces, te pueden joder la carrera”. Prania lo resume con contundencia: “No están dispuestos a entender los privilegios que tienen simplemente por ser hombres”.

Este 6 de septiembre, el freestyle y las rimas se convertirá en fuego que se esparcirá por todos lados. Y esas dos jóvenes raperas nos recordarán que la revolución también se rapea, también se canta… y también se baila en el Zócalo.

Ariana Puello, Ximbo, Niña Dioz y Azuki, completan el cártel / Redes Sociales